Эксперты назвали «Всемирный автомобиль года» — Finance.ua

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Эксперты назвали «Всемирный автомобиль года»

15.04.2022, 01:29Технологии&Авто
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Эксперты назвали «Всемирный автомобиль года»Эксперты назвали «Всемирный автомобиль года»
Во время Международного мотор-шоу в Нью-Йорке назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Им стал электрический хэтчбек Hyundai Ioniq 5.
В финале новая модель южнокорейской марки обошла по итогам голосования двух других электрических конкурентов — кроссовер Ford Mustang Mach-E и хэтчбек Kia EV6. При этом с последним Hyundai Ioniq 5 разделяет основные узлы и агрегаты.
Корейский электрохэтч также стал победителем в двух других категориях. Так, в конкурсе «Лучший электрокар года» он опередил по очкам Audi e-tron GT и Mercedes-Benz EQS, а в гонке за «Лучший дизайн» он выиграл у Audi e-reon GT и Kia EV6.
Hyundai Ioniq 5 предлагается с двумя вариантами батарей на 58 и 72,6 кВт-ч, а также с силовыми установками, состоящими из одного или двух агрегатов.
Топовая версия укомплектована парой электрических моторов, которые на сумму выдают 302 л.с. и 605 Нм крутящего момента. Такой автомобиль способен набирать сотню за 5,2 секунды, а его максимальный запас хода составляет около полутысячи километров.
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По материалам: MMR
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