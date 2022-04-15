Эксперты назвали «Всемирный автомобиль года» — Finance.ua

Эксперты назвали «Всемирный автомобиль года»

Эксперты назвали «Всемирный автомобиль года»

Во время Международного мотор-шоу в Нью-Йорке назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Им стал электрический хэтчбек Hyundai Ioniq 5.

В финале новая модель южнокорейской марки обошла по итогам голосования двух других электрических конкурентов — кроссовер Ford Mustang Mach-E и хэтчбек Kia EV6. При этом с последним Hyundai Ioniq 5 разделяет основные узлы и агрегаты.

Корейский электрохэтч также стал победителем в двух других категориях. Так, в конкурсе «Лучший электрокар года» он опередил по очкам Audi e-tron GT и Mercedes-Benz EQS, а в гонке за «Лучший дизайн» он выиграл у Audi e-reon GT и Kia EV6.

Hyundai Ioniq 5 предлагается с двумя вариантами батарей на 58 и 72,6 кВт-ч, а также с силовыми установками, состоящими из одного или двух агрегатов.

Топовая версия укомплектована парой электрических моторов, которые на сумму выдают 302 л.с. и 605 Нм крутящего момента. Такой автомобиль способен набирать сотню за 5,2 секунды, а его максимальный запас хода составляет около полутысячи километров.

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