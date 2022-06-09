Эксперты KSE уточнили общую сумму прямого ущерба инфраструктуры из-за войны — Finance.ua

Эксперты KSE уточнили общую сумму прямого ущерба инфраструктуры из-за войны

Сегодня 16:04 — Казна и Политика

Эксперты KSE уточнили общую сумму прямого ущерба инфраструктуры из-за войны

По последним подсчетам общая сумма прямого ущерба инфраструктуры составляет $103,9 млрд.

Об этом сообщили в KSE.

Ранее сообщалось о сумме $105,5 млрд, уменьшение связано с пересчетом потерь, объяснили в KSE.

За последнюю неделю произошел рост ущерба, причиненного предприятиям, учебным заведениям и здравоохранению, детсадам, админзданиям и складской инфраструктуре. Ущерб, причиненный из-за разрушений и повреждений украинских предприятий, уже достиг $11,5 млрд, учебных заведений — $1,6 млрд, медучреждений — $1,1 млрд, детсадов — $576 млн.

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В целом с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 44,8 млн квадратных метров жилого фонда, 256 предприятия, 6,3 тыс. железнодорожных путей, 656 медучреждений, 1177 учебных заведений, 668 детсадов, 198 складов, 20 торговых центров, 28 нефтебаз.

В то же время, по состоянию на 8 июня аналитики также уточнили сумму ущерба железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. По сравнению с предыдущим отчетом, ущерб по этой категории сократился на $1 млрд и по состоянию на 8 июня составил $2,7 млрд. В результате боевых действий повреждено 6,3 тыс. путей и 41 городов.

«Уточнения связаны с корректировкой коэффициента повреждения имущества на неконтролируемых территориях. Перерасчет сделан на основе подхода, что повреждено 40% от общей стоимости недвижимого (здания, сооружения, пути, недвижимое оборудование) и 100% от стоимости движимого имущества (локомотивы, вагоны, инструменты, вычислительная техника)», — говорится в пресс-релизе KSE.

По этому поводу с экспертами «Укрзализныци» продолжаются дискуссии, поскольку УЗ считает утраченным на неконтролируемых территориях 100% имущества. После освобождения территорий и получения доступа к имуществу будет произведен новый расчет для более точной оценки.

Сокращение оценки ущерба от повреждений легковых автомобилей связано с пересчетом средних цен на этот транспорт, а также с получением более точных данных. В предыдущих отчетах стоимость потерь авто рассчитывалась на основе средней цены на авто в целом по стране, текущая оценка сформирована уже с учетом средних цен по городам. Так, по уточненным расчетам в результате войны украинцы потеряли почти 105 тысяч легковых автомобилей, общая сумма ущерба от которых составляет $968 млн (предварительная оценка — $1,6 млрд). Эти счета не учитывают количества и стоимости не зарегистрированных в Украине авто («евроблях»), так что фактическая сумма ущерба может быть выше.

Изменения также произошли при оценке ущерба религиозным и культурным сооружениям. Учитывая специфичность этой категории, наличие данных о стоимости объектов религиозной сферы очень ограничено. В последней версии методологии для объективной оценки предполагается, что стоимость крупных объектов культурной сферы составляет в среднем около 100 млн грн, в то же время средняя стоимость сооружений поменьше — около 20 млн грн.

По последним данным из-за боевых действий уже разрушены или повреждены по меньшей мере 141 религиозные и 203 культурных сооружения, сумма ущерба, причиненного храмам, церквям, лаврам и соборам, по оценкам КSЕ, составляет $81 млн; объектам культуры — $272 млн.

Общие потери экономики Украины из-за войны колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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