Эксперты KPMG считают, что не стоит ожидать значительного роста крипторынка до конца 2022 года — Finance.ua

Эксперты KPMG считают, что не стоит ожидать значительного роста крипторынка до конца 2022 года Сегодня 06:04 — Финтех и Карты

Эксперты KPMG считают, что не стоит ожидать значительного роста крипторынка до конца 2022 года

Снижение инвестиционной активности приведет к тому, что криптовалютная отрасль завершит 2022 год с результатами намного ниже предыдущего года.

Такое мнение в своем отчете высказали аналитики крупной аудиторской фирмы KPMG, подводя предварительные итоги первого полугодия 2022 года.

По мнению экспертов, на криптовалютном рынке фиксируется глобальное изменение профиля инвесторов. Если до 2018 года значительная часть инвестиций поступала от розничных инвесторов, то теперь большая часть приходится на институционалов.

Эта ситуация привела к значительным изменениям восприятия рисков, связанных с криптоактивами. Если с точки зрения розничного инвестора криптоактивы совсем не коррелируются с традиционными активами, то с точки зрения инвестиционного риска для институциональных инвесторов они действуют очень похоже.

В прошлом году институциональные инвесторы вложили в отрасль рекордную сумму $32.1 млрд. Однако в этом году после ряда банкротств значимых для криптовалютной индустрии проектов стратегия институциональных инвесторов кардинально изменилась.

Часть инвесторов существенно снизила свою активность, в то время как другая стала стремиться к рекапитализации для снижения потенциальных рисков. Как следствие, после рекордного взлета в предыдущие годы глобальные инвестиции в отрасль за первое полугодие 2022 года упали до $14.2 млрд.

Аналитики KPMG, оценив текущий потенциал рынка, пришли к выводу, что поскольку инвестиции в ликвидные криптовалюты и блокчейн продолжают неуклонно снижаться, то не стоит ожидать какого-либо значительного роста рынка до конца 2022 года.

cryptomisto По материалам:

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