Эксперт спрогнозировал разворот криптовалютного рынка — Finance.ua

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Эксперт спрогнозировал разворот криптовалютного рынка

Финтех и Карты
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Эксперт спрогнозировал разворот криптовалютного рынка
Эксперт спрогнозировал разворот криптовалютного рынка
Бывший топ-менеджер Goldman Sachs и макроинвестор Рауль Пал отметил благоприятные перспективы рынка цифровых активов на горизонте 12–18 месяцев. Он сослался на формирование предпосылок для изменения ситуации в экономике.
Эксперт напомнил, что рынки отражают будущее, а не ситуацию в режиме реального времени. По его мнению, спад в экономике, о котором стали часто говорить в Twitter, уже дисконтирован в котировках.
Он сравнил динамику индекса NASDAQ с показателем деловых настроений ISM. По расчетам специалиста, значение первого соответствует уровням сокращения ВВП на 2%. По последним данным, в сентябре ISM не изменился, составив 52,8 п., что выше предрецессионного уровня в 48 п.
Пал спрогнозировал отрицательную инфляцию в течение следующих 18 месяцев.
«Если мы посмотрим на год вперед, то рецессия позади, ставки ниже, а инфляция ослабленная. Это хорошая комбинация для рисковых активов и криптовалют. Последние достигли дна в июне. Биткоин два дня назад прошел через ретест минимумов. Я так это воспринимаю», — заявил эксперт.
Макроинвестор сослался на сигнал к покупке по индикаторам ДеМарка. По Ethereum он сработал ранее, добавил специалист.
Напомним, в июле Пал указал на подготовку криптовалютного рынка к развороту тренда вверх в свете роста денежной массы.
По материалам:
Forklog
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