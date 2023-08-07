Эксперт спрогнозировал новые цены на горючее — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал новые цены на горючее Сегодня 19:00 — Энергетика

Из-за удорожания нефти на мировом рынке в Украине с сентября цены на бензин и дизтопливо возрастут до 54−55 грн/л. В то же время цены на газ будут расти умеренно и составят 22−24 грн/л.

Об этом рассказал в эфире информационного телемарафона экономист координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман. «На мировом рынке нефть, к сожалению, поползла вверх. С чуть более 70 долларов месяц назад она поднялась до 86 долларов за баррель Брент. И именно поэтому будут понемногу расти цены на наших заправках на бензин, на дизтопливо. Если сейчас из-за возвращения довоенного НДС» и акцизов они набрали 4−5 гривен, как и прогнозировали экономисты, так из-за роста цен на нефть они понемногу еще вырастут до 54−55 гривен за литр 95-го и примерно в ту же цену дизель", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что влияние роста мировых цен на нефть на стоимость бензина и дизтоплива в Украине станет заметным с сентября. По словам Гетьмана, цена на газ для автомобилей будет расти умеренно.

«Цена на газ будет выгодно отличаться от цен на бензин и будет в пределах 22−24 грн/л», — добавил он.

С 1 июля 2023 года в Украине был восстановлен НДС на топливо со ставкой 20%, который до марта прошлого года составлял 7%. В результате цены на автозаправочных станциях продолжали расти еженедельно.

Основатель сети АЗС «Прайм» Дмитрий Леушкин рассказывал, что по оптимистическому сценарию, к концу этого лета цены на топливо будут расти примерно на 1−2 гривны в неделю. По его словам, уже в середине августа реальная цена может достичь 60 гривен.

УНІАН По материалам:

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