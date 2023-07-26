Эксперт сообщил, почему европейские партнеры опасаются украинского АПК — Finance.ua

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Эксперт сообщил, почему европейские партнеры опасаются украинского АПК

Аграрный рынок
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Эксперт сообщил, почему европейские партнеры опасаются украинского АПК
Эксперт сообщил, почему европейские партнеры опасаются украинского АПК
Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко считает, что аграрный бизнес в Украине очень отличается от того, что представляет собой агропромышленный комплекс Евросоюза, поэтому в Украине — это бизнес, а в ЕС — сфера экономической деятельности. Такое мнение он высказал в комментарии УНН.
«Все-таки аграрный бизнес в Украине как до начала войны, так и сейчас остается бизнесом. Потому что я не могу назвать аграрным бизнесом эту сферу в ЕС. Почему она (сфера АПК в ЕС — ред.) напугана — потому что они говорят: вы сделайте реформу, чтобы у вас было как у нас — 3 коровы, 5 га земли и двое поросят на каждого фермера — и тогда мы вас пустим. Для них 100 га, как у нас, — это что-то страшное», — подчеркнул эксперт.
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При этом, по его мнению, для Украины «100 га — это малое фермерское хозяйство».
«До 200 га — это малое, 200 и более — это среднее, более 10 тыс. га — крупное (хозяйство — ред.). Для них 1 тыс. га — это просто стресс, когда они слышат. А у нас это среднее хозяйство, которое, конечно, в разы эффективнее, чем у них. Поэтому в этих условиях войны потери огромны. Но все же это остается аграрным бизнесом. И мы, несмотря на то, что у нас огромные потери за счет логистики — они выросли в 4 раза, а цены упали на внутреннем рынке — и даже при этом конкурентоспособность есть, и мы поставляем нашу продукцию за рубеж», — охарактеризовал ситуацию Леонид Козаченко.
Члены общественного союза «Всеукраинский аграрный форум» обратились с письмом к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором просят принять меры для полноценного возобновления поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС.
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По материалам:
УНН
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