Эксперт сделал прогноз, какие продукты подорожают до конца года — Finance.ua
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Эксперт сделал прогноз, какие продукты подорожают до конца года

Личные финансы
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До конца года в Украине, скорее всего, подорожают крупы, хлеб, молочная и мясная продукция, а также картофель и яйца.
Такой прогноз сделал экономический эксперт Олег Пендзин, передает 24 канал.
По его словам, картофель сейчас дешевле даже, чем был до войны, но в ноябре — декабре и он начнет расти в цене.
«Все будет дорожать. У нас в сентябре инфляция 24%. Национальный банк и Министерство экономики заявили, что до конца года будет 30%. Продовольственная корзина будет где-то под 38% роста», — заявил Пендзин.
Отдельно Пендзин прогнозирует, что до конца года следует ожидать роста цены яиц до 10%:
«Обязательно увидим подорожание яиц перед Новым годом, когда будет ажиотажный спрос... война не война, а готовиться к Новому году будут все. Поэтому, я думаю, процентов на 7-8... до 10% к концу года. В реальности десяток будет где-то 55-57 гривен, в среднем».
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По материалам:
УНІАН
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