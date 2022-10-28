Эксперт сделал прогноз, какие продукты подорожают до конца года — Finance.ua

Эксперт сделал прогноз, какие продукты подорожают до конца года Сегодня 20:28 — Личные финансы

До конца года в Украине, скорее всего, подорожают крупы, хлеб, молочная и мясная продукция, а также картофель и яйца.

Такой прогноз сделал экономический эксперт Олег Пендзин, передает 24 канал.

По его словам, картофель сейчас дешевле даже, чем был до войны, но в ноябре — декабре и он начнет расти в цене.

«Все будет дорожать. У нас в сентябре инфляция 24%. Национальный банк и Министерство экономики заявили, что до конца года будет 30%. Продовольственная корзина будет где-то под 38% роста», — заявил Пендзин.

Отдельно Пендзин прогнозирует, что до конца года следует ожидать роста цены яиц до 10%:

«Обязательно увидим подорожание яиц перед Новым годом, когда будет ажиотажный спрос... война не война, а готовиться к Новому году будут все. Поэтому, я думаю, процентов на 7-8... до 10% к концу года. В реальности десяток будет где-то 55-57 гривен, в среднем».

УНІАН По материалам:

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