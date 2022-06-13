Эксперт считает, что криптовалюты упадут до нулевого значения — Finance.ua

Эксперт считает, что криптовалюты упадут до нулевого значения

Сегодня 09:22 — Финтех и Карты

Рост опасений по поводу состояния мировой экономики и нежелание инвесторов рисковать продолжают оказывать давление на цену Bitcoin — практически все активы крипто-рынка показали двузначное падение в процентах. Главная криптовалюта тоже сильно потеряла в цене за последние месяцы, и ожидается, что худшее еще впереди.

Мохниш Пабраи, которого многие называют учеником Уоррена Баффета, сказал CNBC, что инвестиции в криптовалюту в конце концов упадут до «большого нуля».

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Примечательно, что это не в первый раз, когда Пабраи нацеливается на криптоактивы. Выступая в подкасте «Все деньги» в декабре прошлого года, инвестор выразил пренебрежение к быстрому листингу новых и новых активов на криптобиржах. Пабраи, однажды потративший 650 000 долларов на благотворительный обед с Уорреном Баффетом, заявил, что криптосектор обвалится до нуля и «нанесет ущерб многим людям».

Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет уже давно высмеивает криптовалюты за их высокую волатильность. 91-летний миллиардер-инвестор недавно подтвердил, что уверен; криптовалют — это воздух, добавив, что он не стал бы покупать все Bitcoin на рынке, даже если бы они были предложены ему всего за 25 долларов.

Ненависть Баффета к Bitcoin можно объяснить. Значительную часть активов Berkshire Hathaway составляют крупные финансовые учреждения и поставщики платежных услуг, такие как Bank of America, Wells Fargo, Visa и Mastercard — предприятия, которые в случае победы криптовалют вынуждены будут уступить весомое место на рынке финансовых услуг.

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