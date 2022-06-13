Эксперт считает, что криптовалюты упадут до нулевого значения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт считает, что криптовалюты упадут до нулевого значения

Сегодня 09:22Финтех и Карты
221
Рост опасений по поводу состояния мировой экономики и нежелание инвесторов рисковать продолжают оказывать давление на цену Bitcoin — практически все активы крипто-рынка показали двузначное падение в процентах. Главная криптовалюта тоже сильно потеряла в цене за последние месяцы, и ожидается, что худшее еще впереди.
Мохниш Пабраи, которого многие называют учеником Уоррена Баффета, сказал CNBC, что инвестиции в криптовалюту в конце концов упадут до «большого нуля».
Читайте также
Примечательно, что это не в первый раз, когда Пабраи нацеливается на криптоактивы. Выступая в подкасте «Все деньги» в декабре прошлого года, инвестор выразил пренебрежение к быстрому листингу новых и новых активов на криптобиржах. Пабраи, однажды потративший 650 000 долларов на благотворительный обед с Уорреном Баффетом, заявил, что криптосектор обвалится до нуля и «нанесет ущерб многим людям».
Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет уже давно высмеивает криптовалюты за их высокую волатильность. 91-летний миллиардер-инвестор недавно подтвердил, что уверен; криптовалют — это воздух, добавив, что он не стал бы покупать все Bitcoin на рынке, даже если бы они были предложены ему всего за 25 долларов.

Litecoin: старт, наши дни, перспективы

Ненависть Баффета к Bitcoin можно объяснить. Значительную часть активов Berkshire Hathaway составляют крупные финансовые учреждения и поставщики платежных услуг, такие как Bank of America, Wells Fargo, Visa и Mastercard — предприятия, которые в случае победы криптовалют вынуждены будут уступить весомое место на рынке финансовых услуг.
По материалам: noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.