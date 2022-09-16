Эксперт рассказала, от чего будет зависеть курс — Finance.ua
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Эксперт рассказала, от чего будет зависеть курс

Валюта
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Каким будет курс доллара в 2023 году, спрогнозировать сложно. Стоимость валюты будет зависеть от многих факторов, включая ситуацию на фронте и финансовую помощь международных партнеров.
Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, передает 24 канал.
Отмечается, что именно война и ее давление на экономику больше всего влияют на курс гривны.
«Но очень многое зависит от конкретного развития событий на войне, уровня финансовой помощи от международных партнеров, эмиссии гривны, состояния торгового баланса, количества украинцев, которые вернутся на родину», — отметила эксперт.
«Все эти факторы прямо или косвенно будут формировать курс гривны. И точно спрогнозировать каждый из них пока невозможно», — добавила Золотько.
По материалам:
УНІАН
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