Эксперт рассказала о новой географии рынка труда и наиболее востребованных специальностях — Finance.ua

Эксперт рассказала о новой географии рынка труда и наиболее востребованных специальностях Сегодня 11:00 — Личные финансы

Эксперт рассказала о новой географии рынка труда и наиболее востребованных специальностях

В Украине начал оживать рынок труда. Сейчас на крупных сайтах по трудоустройству открыто 75−85 тысяч вакансий. В общем, за полтора года полномасштабного вторжения базовая структура рынка труда не изменилась.

Об этом рассказала эксперт рынка труда Татьяна Пашнина.

Сейчас в лидерах на рынке трудоустройства «универсальные» профессии, в сферах продаж, торговли, производства. Они были в лидерах и до масштабной войны, и сейчас их количество не уменьшается.

«На сегодняшний день в большинстве профессиональных сфер, таких как банки, бухгалтерия, закупки, консалтинг, маркетинг и т. д. , специалист, который ищет работу, может найти несколько тысяч предложений по всей Украине», — отмечает Татьяна Пашнина.

Регионы

Лидером рынка по количеству вакансий остается Киев, в настоящее время здесь доступно более 26 тысяч предложений. Львов сейчас активнее Харькова, а Днепр не так «сдал» позиции в этом году, там сейчас доступно 4 тысячи вакансий, как и в Одессе. Хотя традиционно летом Одесса имела больше предложений из-заморя и туризма, сейчас там ищут сушистов, официантов, горничных, операторов по ремонту платежных терминалов, водителей и т. д.

«В Харькове 3300 вакансий, это хорошая цифра, учитывая, что год назад их было 900. На шестом месте по количеству вакансий всегда было Запорожье, там 1300 вакансий, как и в Ивано-Франковске. Война „ударила“ по рынку труда в Запорожье», — отмечает эксперт.

В общем географически рынок труда изменился, западные регионы более активны как работодатели, более богаты на заработную плату. Согласно последней аналитике на сайте по поиску работы, средняя зарплата в западных регионах выросла, в восточных поднимается в зависимости от тишины на фронте. «Зарплата там не растет, потому что бизнес не идет так активно, как хотелось бы. Инвесторы не понимают перспектив, поэтому не делают вкладов», — говорит Татьяна Пашнина.

Кто нужен

Крайне трудно выделить специальности, которые сейчас востребованы. Из-за сезонных работ требуются комбайнеры, трактористы и т. д. Предприятиям не хватает работников рабочих специальностей — слесарей, швей, инженеров, технологов, которых и так было не много на рынке труда.

«Очень трудно спрогнозировать, какой будет ситуация на рынке труда осенью. Очень хотелось бы, чтобы не стало хуже. Хотелось бы начать постепенно развивать восточные регионы», — добавляет Пашнина.

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УНН По материалам:

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