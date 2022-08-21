Эксперт рассказала, какие штрафы предусмотрены за отсутствие Зеленой карты — Finance.ua

Эксперт рассказала, какие штрафы предусмотрены за отсутствие Зеленой карты Сегодня 10:45 — Личные финансы

Эксперт рассказала, какие штрафы предусмотрены за отсутствие Зеленой карты

Отсутствие Зеленой карты или ее фальсификация приводят к очень неприятным последствиям. Если такого водителя останавливает за границей местная полиция, проверяет полис и обнаруживает, что он фальшивый, с истекшим сроком действия или его вообще нет — водителя оштрафуют, а автомобиль, вероятнее всего, отправят на штрафплощадку. В некоторых случаях водителя даже могут арестовать.

Об этом во время онлайн вебинара рассказала эксперт страхования, руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Страхование Дарья Горбач.

«Скажем, в Польше штраф за отсутствие полиса составляет 6 тыс. злотых (более 47 тыс. грн. — Ред.). В Германии — около 1800 евро (более 67 тыс. грн. — ред.), а если в течение 6 месяцев выносится повторный штраф за отсутствие полиса, автомобилиста ждет до 1 года лишения свободы. В Испании штраф составляет около 1500 евро (более 56 тыс. грн. — Ред.), а в Чехии — от 1 тыс. крон (более 1500 грн. — Ред.)», — отметила она.

Горбач призвала всех украинских водителей, выезжающих на машине за границу, заранее приобрести Зеленую карту и соблюдать правила дорожного движения за границей, ведь штрафы там значительно больше, чем в Украине.

Справка Finance.ua:

страховые компании, имеющие право заключать договоры международного страхования «Зеленая карта», с 1 сентября предложат автовладельцам возможность заключения таких договоров в электронном виде.

Купить Зеленую карту онлайн вы всегда можете на Finance.ua. Вам нужно только выбрать тип вашего автомобиля, указать срок действия полиса и направление, в котором вы будете ехать. Оформление происходит в считанные минуты, а электронный полис придет по электронной почте.

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