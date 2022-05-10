Эксперт рассказал о причинах топливного кризиса и когда он закончится — Finance.ua
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Эксперт рассказал о причинах топливного кризиса и когда он закончится

Сегодня 19:00Энергетика
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Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн среди причин возникновения топливного кризиса в Украине назвал войну и уничтожение инфраструктуры.
Как сообщил эксперт во время брифинга, за один день была уничтожена система обеспечения страны нефтепродуктами, потому что почти 100% импорта и 80% потребления топлива в Украине приходилось на беларусь, россию и море.
«В один день мы потеряли все эти источники, и рынок был вынужден перестраиваться на поставку с западной границы», — отметил Куюн.
Кроме этого, нет соответствующей логистики перевозки таких значительных объемов бензина и дизельного топлива. И проблема лежит не в коммерческой плоскости, а в политической, поскольку без содействия правительств европейских стран эта задача решается очень сложно и очень долго.
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«Без политического содействия, без содействия правительств европейских стран, эта задача решается очень сложно и очень долго. Правительство Украины уже инициировало несколько встреч с нашими потенциальными поставщиками, правительствами этих стран — это Польша, Румыния, Германия. Эти консультации уже начались, и надеемся, что это даст тот необходимый импульс, когда политики скоординируют бизнес своих стран на то, чтобы акцентировать внимание на важности украинского направления», — рассказал эксперт.
По его словам, кризис пойдет на спад ближе к концу мая, после налаживания логистики поставок топлива.
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«Единственное, что нужно — построить эту транспортную логистику. Я надеюсь, что к концу мая этот кризис немножко пойдет на спад. Я не думаю что удастся полностью ликвидировать дефицит, но не будет таких жестких ограничений, которые существуют на сегодня», — отметил Куюн.
Эксперт добавил, что построить надежную систему поставки топлива с Запада удастся в течение ближайших двух месяцев.
«Я думаю, что к июню мы должны выйти на режим, когда будут увеличены лимиты на топливо до 20-30 литров в бак. Полностью построить надежную систему, я надеюсь, удастся в течение ближайших двух месяцев», — рассказал энергетический эксперт.
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По материалам: УНІАН
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