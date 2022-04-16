Эксперт рассказал, какие продукты подорожают в Украине — Finance.ua

Эксперт рассказал, какие продукты подорожают в Украине

Сегодня 19:32 — Личные финансы

В начале апреля в Украине появилась статистика по росту цен на разные продукты. В частности, больше всего подорожали овощи. Важно понимать, что на сегодняшний день в Украине дефицита по основным продуктам питания нет. А вот основная причина роста цен — логистические проблемы.

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«У нас чрезвычайно тяжелые в связи с войной, разрывом традиционных кооперационных связей, логистические проблемы доставки продуктов из одного региона в другой. Из-за блокпостов, из-за опасности, наличия взрывоопасных устройств. И цена на продукты питания, на те же овощи разная в разных регионах», — пояснил Пендзин.

Традиционно в Украине все ранние овощи выращиваются либо в теплицах, либо завозятся из-за границы. Ранние огурцы, помидоры, капуста, молодой картофель прибывали из Египта, Израиля, Турции, Польши. Это все сегодня для Украины недоступно, потому что порты Черного моря заблокированы. В некоторых случаях товары завозятся в обход через другие страны, поэтому стоимость их растет.

«Когда мы с вами говорим об объективном росте цен на ранние овощи, которые традиционно в Украине были либо импортированы, либо парниковые, то мы же понимаем, что сегодня на Закарпатье парника нет, ни на Херсонщине, ни в Запорожской области ранних овощей в этом году не будет. Есть проблемы с Николаевщиной, Одесской областью. При том, что правительство для того, чтобы обеспечить традиционно овощами украинцев в мае-июне бросило клич относительно посевов овощей на приусадебных участках, оно предлагает менять там цветы на овощи. Это же не просто так. Правительство отдает себе отчет, что на сегодня, во-первых, логистические пути усложнены, во-вторых, в местах производства этих овощей есть проблемы. Традиционно овощная группа у нас Херсонщина, но она сегодня в оккупации», — рассказал эксперт.

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