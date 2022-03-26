Эксперт рассказал, есть ли риски потери сбережений в ОВГЗ и евробондах в случае оккупации — Finance.ua
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Эксперт рассказал, есть ли риски потери сбережений в ОВГЗ и евробондах в случае оккупации

Сегодня 15:35Фондовый рынок
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Уже более месяца российские войска пытаются завоевать территории Украины, но наши защитники мужественно дают им отпор.
От действий агрессора страдают и мирные люди, и инфраструктура, и финансовая система.
О том, стоит ли переживать инвесторам в случае оккупации каких-то территорий Украины, рассказал директор ICU Trade Сергей Швец во время бесплатного вебинара «Фондовый рынок Украины в условиях военного положения: спасательный круг или балласт для страны и граждан».
По его словам, сейчас мы видим, что государство Украина обеспечивает платежи по всем своим обязательствам.
«Учитывая ту финансовую поддержку, которую огласили многие другие страны мира и международные организации, я думаю, что такая ситуация будет сохраняться», — говорит Сергей Швец.
Эксперт отмечает, что, в связи с нынешней ситуацией, стоит надеется и верить, что все будет хорошо и не будет никаких проблем с погашением.
Однако даже если рассматривать вариант оккупации, что на данный момент является маловероятным событием, то можно сделать прогноз, смотря сквозь призму того опыта, который уже имеет наша страна.
«Можно посмотреть в прошлое и увидеть, что когда оккупировали Крым и части Донецкой и Луганской областей, то после этого Украина провела реструктуризацию своих внешних обязательств — были выпущены новые еврооблигации, по которым сейчас регулярно проводятся выплаты. Также были задействованы специальные финансовые инструменты, благодаря которым инвесторы могли выйти без потерь и даже немного заработать», — рассказал эксперт.
При этом внутренние обязательства были выплачены в полном объеме — и в гривне, и в иностранной валюте.
«Поэтому в целом, если у вас как у инвестора, длинный период инвестирования, то любая реструктуризация не является проблемой — вы получите возможность инвестировать и дальше, даже под больший процент», — подытожил представитель ICU.
По материалам: Finance.UA
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