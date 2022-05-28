Эксперт прогнозирует снижение цены Bitcoin в 2 раза — Finance.ua

Эксперт прогнозирует снижение цены Bitcoin в 2 раза

Сегодня 03:29 — Финтех и Карты

Эксперт прогнозирует снижение цены Bitcoin в 2 раза

Трейдер, известный под псевдонимом Cred , заявил своей аудитории, что Bitcoin находится на уровне тестирования ценовой поддержки.

По данным технического анализа, если в ближайшие дни не произойдет значительного повышения стоимости ведущего актива, которое выведет BTC из опасной близости к критическому уровню, то произойдет значительное снижение рыночного курса.

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«Если сильного ралли не произойдет в течение этой недели (до 30 мая перед закрытием месяца), то макродиапазон будет пробит», — заявил криптоаналитик в своем сообщении.

Эксперт добавил, что даже если повторный рост цены произойдет после начала нового месяца, это движение уже не повлияет на изменение характера рыночных настроений. Если цена пойдет вверх, то аналитик ожидает краткосрочное увеличение стоимости до отметок $35 000 — $37 000.

Cred считает, что даже после роста пойдет очередной тест поддержки на уровне $30 000. Самый отрицательный сценарий включает снижение стоимости биткоина на 50% с остановками на значениях $20 000 и $14 000 в течение одного месяца.

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