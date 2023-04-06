Эксперт прогнозирует двухлетний бычий цикл для Bitcoin — Finance.ua

Эксперт прогнозирует двухлетний бычий цикл для Bitcoin
Проблемы в банковской системе США привели к росту стоимости золота и Bitcoin, многие инвесторы рассматривают как страховку от обесценения валют.
Такое мнение высказал глава криптофонда VanEck Ян ван Экк в интервью CNBC.
По мнению эксперта, оба актива находятся «в самом начале того, что может стать многолетним бычьим циклом».
Бизнесмен считает, что бычий цикл для золота и BTC продлится два года, поскольку ФРС близка к завершению усиления денежно-кредитной политики.
Экк утверждает, что участники рынка обеспокоены последствиями действий регулятора, которые могут сказаться на рынке коммерческой недвижимости, банковском деле и динамике кредитования в течение ближайшего года. Он также допустил возможность неглубокой рецессии.
Глава криптофонда VanEck объяснил, что золото и Bitcoin растут в цене по одним и тем же причинам, поскольку инвесторы обращаются к ним для страхования портфелей. По мнению Ван Экка, все спекуляции ушли с рынков обоих активов.
Ван Экк считает, что как только ФРС начнет проводить более мягкую денежно-кредитную политику, стоимость Bitcoin будет только расти, поскольку на рынки придет больше ликвидности. При этом он предположил, что в краткосрочной перспективе возможны откаты, и в 2023 году может наблюдаться боковое движение цены первой криптовалюты.
Курс криптовалют к доллару 💸
Поделиться новостью