Эксперт прогнозирует, что в Украине в этом году соберут около 70% от привычных объемов зерна — Finance.ua

Эксперт прогнозирует, что в Украине в этом году соберут около 70% от привычных объемов зерна

Сегодня 09:29 — Аграрный рынок

Если военная ситуация существенно не ухудшится, украинские аграрии могут получить урожай основных сельхозкультур на уровне 70% от среднегодовых показателей.

Такой прогноз высказала заместитель генерального директора ProAgro Group Мария Колесник.

По ее оценкам, из-за войны от 20 до 30% пашни в этом году «выпадут» из сельскохозяйственного оборота.

«Есть условная линия фронта. И в местностях, находящихся на границе или под временной оккупацией, а также там, где непосредственно ведутся бои, посевная не состоится. По крайней мере, провести ее крайне сложно не только из-за нехватки человеческого, материально-финансового ресурсов, а в первую очередь, учитывая фактор безопасности... Также довольно большие площади заминированы. Даже на освобожденных от врага территориях пахать и сеять рискованно», — подчеркнула Колесник.

По ее мнению, об этих площадях можно говорить как о потенциальной возможности получить зерно на полях, засеянных осенью озимыми пшеницей и ячменем. «Что-то вроде: что вырастет — то вырастет. Если будут благоприятные погодные условия. Потому что, к сожалению, на этих территориях я бы не советовала выводить на поля технику даже для подпитки посевов или других сельхозработ», — сказала агроэксперт.

На остальных же территориях, отметила она, нужно аккумулировать ресурс, чтобы своевременно и качественно провести посевную кампанию. При этом Колесник не прогнозирует особых проблем с обеспечением аграриев посевным и посадочным материалом. Не является критической и проблема обеспечения рекордно подорожавшими удобрениями, что скажется на стоимости зерна нового урожая. «Однако при условии, что государство поддержит крестьян финансово, в частности, через форвардные закупки и упрощение доступа к кредитованию, без подпитки посевы не останутся», — убеждена Колесник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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