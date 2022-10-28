Эксперт ответил, поможет ли перевод часов в Украине сэкономить электроэнергию — Finance.ua
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Эксперт ответил, поможет ли перевод часов в Украине сэкономить электроэнергию

Энергетика
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В Украине наблюдаются перебои с поставкой электроэнергии после ряда ударов рф по энергообъектам страны. Можно ли надеяться, что перевод часов 30 октября 2022 года позволит сэкономить электрическую энергию?
На этот вопрос ответил аналитик энергетических рынков Максим Белявский.
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По его словам, в среднем за счет перевода стрелок часов удается сэкономить не более 2% электроэнергии, а это на уровне статистической погрешности. Однако в Украине нужна экономия более 20%.
«Существенно сэкономить не удастся, потому что главным потребителем электроэнергии есть не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия», — подчеркнул Белявский.
По его словам, экономить следует за счет модернизации промышленности (например, заменить прожекторы площадок или лампы накаливания в цехах на LED), изменения графика рабочего времени промышленных предприятий и введения третьей смены.
Стрелки часов в Украине на зимнее время переводят в последнее воскресенье октября ровно в 04:00. Время переводят на час назад. Соответственно, в 2022 году время будет переведено в ночь с 29 на 30 октября.

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По материалам:
УНІАН
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