Эксперт объяснил, сколько еще продлится дефицит нефтепродуктов в Украине — Finance.ua

Дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.
Об этом заявил Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время телемарафона.
«Я думаю, что через неделю эта проблема не исчезнет. Она не исчезнет, на мой взгляд, никогда, пока будет продолжаться война и пока будет жесткое ценовое регулирование, когда не улучшится система регулирования», — считает он.
Он допускает, что цена на бензин и дизель может вырасти.
«Я думаю, что реально цена может повысится где-то до 40 грн/л за бензин, а дизтопливо — 42-43 грн/л», — добавил Омельченко.