Эксперт объяснил, сколько еще продлится дефицит нефтепродуктов в Украине — Finance.ua

Эксперт объяснил, сколько еще продлится дефицит нефтепродуктов в Украине

Сегодня 20:36 — Энергетика

Дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

Об этом заявил Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время телемарафона

«Я думаю, что через неделю эта проблема не исчезнет. Она не исчезнет, на мой взгляд, никогда, пока будет продолжаться война и пока будет жесткое ценовое регулирование, когда не улучшится система регулирования», — считает он.

Он допускает, что цена на бензин и дизель может вырасти.

«Я думаю, что реально цена может повысится где-то до 40 грн/л за бензин, а дизтопливо — 42-43 грн/л», — добавил Омельченко.

По мнению эксперта, в этой ситуации жесткое государственное регулирование не эффективно и приводит к серьезному дефициту, поэтому нужно отказаться от определения ценового потолка на нефтепродукты.

Омельченко считает, что стимулировать поступление нефтепродуктов нужно через Антимонопольный комитет.

Также он порекомендовал автолюбителям сократить свои поездки и выезжать только при крайней необходимости.

Справка Finance.ua:

в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС;

чтобы решить вопрос дефицита топлива, 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%;

тогда же министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что дефицит топлива в Украине в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Но ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов.

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