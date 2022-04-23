Эксперт объяснил рост цен на автомобильный газ: стоит ли ожидать снижения — Finance.ua

Эксперт объяснил рост цен на автомобильный газ: стоит ли ожидать снижения

Сегодня 19:00 — Энергетика

Цены на автомобильный газ будут понемногу падать на фоне поставок энергоресурсов из-за границы, однако дефицит газа будет сохраняться. Об этом сообщил эксперт «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн.

«Сегодня цена на газ не регулируется государством, а на бензин — регулируется. То есть с одной стороны дефицит газа толкает его вверх, а с другой — регулирование цены на бензин держит цену на том уровне, на котором она есть. Поэтому имеем такую ситуацию», — отметил собеседник, говоря о резком росте цен на автомобильный газ.

«Почему цена не регулирует спрос на газ — потому что есть перебои с тем же бензином, и потому иногда уже не думают о том, как сэкономить (о чем они думали, когда ставили эту газовую установку), а о том, как вообще доехать. В этом фактически все причины», — объясняет специалист.

Как отмечает Куюн, ранее газ был заменителем бензина, а сегодня он иногда является безальтернативным горючим для тех, у кого бензиновые двигатели и есть газовая установка.

Прогнозы по ценам на автомобильный газ.

«Сегодня я уже видел 32 грн. Объективно, в принципе, некуда расти больше этой цене. Поэтому я думаю, что сейчас мы видим, что активизировались поставки из-за границы. Думаю, уже будет его больше и цена будет падать», — ответил эксперт.

В то же время, по его словам, вернейший путь стабилизировать рынок — это повышение цен на бензин.

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«Нужно отпустить цены на бензин, чтобы они были рыночными. И тогда будет больше бензина на рынке, вырастет, конечно, его цена. То есть сегодня рынок немного искривлен и его регулирование не совсем целесообразно», — говорит Куюн, но отмечает, что с учетом ситуации, на соответствующие решения, возможно, были свои предпосылки.

Также, на сегодняшний день перспективы достаточной поставки «чтобы было столько, сколько нужно», эксперт не видит. «Этот дефицит пока будет сохраняться», — добавил он.

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