Эксперт объяснил, почему дорожает автогаз — Finance.ua

Эксперт объяснил, почему дорожает автогаз Сегодня 19:14 — Энергетика

Сжиженный газ является самым дешевым видом моторного топлива в Украине. Однако чрезмерный спрос рождает повышение цен и возникновение новых проблем.

На фоне ударов врага по энергетической инфраструктуре Украины многие наши соотечественники ищут альтернативные пути обогрева своих жилищ и приготовления пищи, например, активно покупают плитки, работающие на пропан-бутане.

По словам эксперта «Нефтерынка» Александра Сиренко, сейчас стремительно растет спрос на газ на деоккупированных территориях, где практически уничтожена энергетическая инфраструктура, и сжиженный газ часто является единственным доступным энергоносителем для приготовления пищи и обогрева.

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По его мнению, спрос на пропан-бутан будет давить на цену, и она будет постепенно увеличиваться, приближаясь к 30 гривнам за литр, но вряд ли пересечет эту отметку.

Эксперт считает, что использование сжиженного газа в обиходе станет долгосрочной тенденцией, и доля бытовых потребителей на рынке сжиженного газа возрастет до 30%.

Ранее мы сообщали, что за месяц автогаз подорожал на 10%.

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