Эксперт объяснил, как украинцы могут снизить нагрузку на энергосистему летом и сэкономить — Finance.ua

Эксперт объяснил, как украинцы могут снизить нагрузку на энергосистему летом и сэкономить Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Эксперт объяснил, как украинцы могут снизить нагрузку на энергосистему летом и сэкономить

Украинцам необходимо подготовиться к летнему пику энергопотребления в условиях российских ударов по энергосистеме. Энергобезопасность в руках каждого украинца.

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович отметил, что летом высокая нагрузка на электросистему.

«Летом идут на ремонт атомные энергоблоки, чтобы подготовиться к зиме. Летом уровень воды в реках будет ниже, то есть снизятся возможности гидрогенерации», — напомнил эксперт в эфире телемарафона.

Разумеется, в совокупности с российскими ударами по Украине это может создать проблемы, но энергобезопасность в руках каждого украинца, считает Ницович.

«Энергобезопасность в наших руках. Каждый из нас на своем уровне может сделать так, чтобы максимально безболезненно пройти период летнего максимума нагрузок», — пояснил аналитик.

По его словам, для решения этого вопроса следует использовать «умные» розетки и бытовые приборы высокого класса энергоэффективности. Кроме того, эксперт объяснил, как даже можно будет сэкономить.

«Если у вас установлен ночной тариф, то на платежке можно сэкономить 20−40% в месяц», — подытожил Ницович.

УНІАН По материалам:

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