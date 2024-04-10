Эксперт объяснил, как украинцы могут снизить нагрузку на энергосистему летом и сэкономить — Finance.ua
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Эксперт объяснил, как украинцы могут снизить нагрузку на энергосистему летом и сэкономить

Казна и Политика
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Эксперт объяснил, как украинцы могут снизить нагрузку на энергосистему летом и сэкономить
Эксперт объяснил, как украинцы могут снизить нагрузку на энергосистему летом и сэкономить
Украинцам необходимо подготовиться к летнему пику энергопотребления в условиях российских ударов по энергосистеме. Энергобезопасность в руках каждого украинца.
Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович отметил, что летом высокая нагрузка на электросистему.
«Летом идут на ремонт атомные энергоблоки, чтобы подготовиться к зиме. Летом уровень воды в реках будет ниже, то есть снизятся возможности гидрогенерации», — напомнил эксперт в эфире телемарафона.
Разумеется, в совокупности с российскими ударами по Украине это может создать проблемы, но энергобезопасность в руках каждого украинца, считает Ницович.
«Энергобезопасность в наших руках. Каждый из нас на своем уровне может сделать так, чтобы максимально безболезненно пройти период летнего максимума нагрузок», — пояснил аналитик.
По его словам, для решения этого вопроса следует использовать «умные» розетки и бытовые приборы высокого класса энергоэффективности. Кроме того, эксперт объяснил, как даже можно будет сэкономить.
«Если у вас установлен ночной тариф, то на платежке можно сэкономить 20−40% в месяц», — подытожил Ницович.
По материалам:
УНІАН
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