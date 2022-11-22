Эксперт назвала продукты, которые подешевели в ноябре — Finance.ua
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Эксперт назвала продукты, которые подешевели в ноябре

Личные финансы
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Несмотря на прогнозируемый экспертами рост цен на продукты, некоторые из них в последнее время подешевели.
Среди таких мука и гречка. Как сообщила изданию «Фокус» заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Инна Сало, на фоне лучшего, чем ожидалось, урожая зерновых культур, постепенное увеличение цен на крупы и муку, наблюдавшееся за последние три месяца, замедлилось.
Цены на муку, которые в течение октября практически не изменились, за две недели ноября снизились почти на 5% до 21,06 грн за кг. Также с начала октября до середины ноября гречка подешевела до 76,37 грн за кг (-7,3%).
«В начале ноября 2022 года цены на большинство видов мяса приостановили свой рост и даже снизились по сравнению с началом октября 2022 года. А розничные цены на говяжий гуляш, куриные голени и куриное филе остались на уровне начала октября», — говорит Инна Сало.
По данным мониторинга розничных цен в продуктовых супермаркетах, по состоянию на середину ноября цены на эти продукты зафиксировались на уровне:
  • говяжий гуляш — 217,71 грн за кг;
  • говяжьи ребра — 145 грн за кг;
  • куриное филе — 134,45 грн за кг;
  • куриные голени — 74,95 грн за кг;
  • куриные бедра — 99,95 грн за кг.
При этом в период с 1 октября по 15 ноября 2022 года наметилась тенденция к снижению цен на свинину, а именно:
  • лопатка — 156,94 грн за кг (-6,6%);
  • ошеек — 193,94 грн за кг (-11,2%).
«Больше всего за последний год подорожала свинина — 43,4-63,5% в зависимости от вида. Но в октябре стоимость свинины снизилась на 1-6,1%, что обусловлено как ростом объемов импорта свинины, так и увеличением реализации живых свиней и снижением закупочных цен», — прокомментировала ситуацию Инна Сало.
Кроме этого, в период с 1 октября по 15 ноября произошло сезонное снижение цен на некоторые овощи и фрукты.
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А точнее:
  • капуста белокочанная сейчас стоит 13,48 грн за кг (-18,2%);
  • свекла — 12,9 грн за кг (-6,6%);
  • лук репчатый — 32,40 грн за кг (-3,6%);
  • морковь — 22,85 грн за кг (-9,6%);
  • яблоки — 11,2 грн за кг (-37,6%);
  • апельсины — 73,13 грн за кг (-6,7%);
  • лимоны — 65,55 грн за кг (-6,4%);
  • бананы — 58,67 грн за кг (-6,1%).

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По материалам:
Фокус
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