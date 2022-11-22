Эксперт назвала продукты, которые подешевели в ноябре — Finance.ua

Эксперт назвала продукты, которые подешевели в ноябре Сегодня 19:35 — Личные финансы

Несмотря на прогнозируемый экспертами рост цен на продукты, некоторые из них в последнее время подешевели.

Среди таких мука и гречка. Как сообщила изданию «Фокус» заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Инна Сало, на фоне лучшего, чем ожидалось, урожая зерновых культур, постепенное увеличение цен на крупы и муку, наблюдавшееся за последние три месяца, замедлилось.

Цены на муку, которые в течение октября практически не изменились, за две недели ноября снизились почти на 5% до 21,06 грн за кг. Также с начала октября до середины ноября гречка подешевела до 76,37 грн за кг (-7,3%).

«В начале ноября 2022 года цены на большинство видов мяса приостановили свой рост и даже снизились по сравнению с началом октября 2022 года. А розничные цены на говяжий гуляш, куриные голени и куриное филе остались на уровне начала октября», — говорит Инна Сало.

По данным мониторинга розничных цен в продуктовых супермаркетах, по состоянию на середину ноября цены на эти продукты зафиксировались на уровне:

говяжий гуляш — 217,71 грн за кг;

говяжьи ребра — 145 грн за кг;

куриное филе — 134,45 грн за кг;

куриные голени — 74,95 грн за кг;

куриные бедра — 99,95 грн за кг.

При этом в период с 1 октября по 15 ноября 2022 года наметилась тенденция к снижению цен на свинину, а именно:

лопатка — 156,94 грн за кг (-6,6%);

ошеек — 193,94 грн за кг (-11,2%).

«Больше всего за последний год подорожала свинина — 43,4-63,5% в зависимости от вида. Но в октябре стоимость свинины снизилась на 1-6,1%, что обусловлено как ростом объемов импорта свинины, так и увеличением реализации живых свиней и снижением закупочных цен», — прокомментировала ситуацию Инна Сало.

Кроме этого, в период с 1 октября по 15 ноября произошло сезонное снижение цен на некоторые овощи и фрукты.

А точнее:

капуста белокочанная сейчас стоит 13,48 грн за кг (-18,2%);

свекла — 12,9 грн за кг (-6,6%);

лук репчатый — 32,40 грн за кг (-3,6%);

морковь — 22,85 грн за кг (-9,6%);

яблоки — 11,2 грн за кг (-37,6%);

апельсины — 73,13 грн за кг (-6,7%);

лимоны — 65,55 грн за кг (-6,4%);

бананы — 58,67 грн за кг (-6,1%).

Фокус По материалам:

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