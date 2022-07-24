Эксперт назвала основные причины падения евро — Finance.ua

Эксперт назвала основные причины падения евро
На прошлой неделе евро впервые за 20 лет сравнялся с долларом, а дальше стал стоить дешевле доллара — за одну единицу европейских денег давали $0.998.
По словам экспертов, в целом паритет двух главных мировых валют обусловлен как экономическими факторами, так и умышленными действиями финансовых регуляторов ЕС и США.
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Они рассказали, перейдет ли евро к восстановлению стоимости, останется ли в пределах нынешнего соотношения к доллару, будет ли продолжаться девальвация единой евровалюты.
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Основные причины падения евро
Как пояснила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, нынешняя тенденция скорее свидетельствует об укреплении доллара, чем об ослаблении евро.
Этому способствуют несколько факторов — прежде всего ожидания глобального экономического кризиса, усиление инфляции, а также реакция на нее финрегуляторов в ЕС и США.
В июне в США инфляция возросла до 9,1% годовых в первый раз с 1981 года, свидетельствует отчет Бюро статистики труда страны. Евростат по итогам июня зафиксировал рост инфляции в зоне обращения евро до 8,6%.
Однако при релятивном уровне увеличения потребительских цен на экономику Европы дополнительное давление оказывает потенциальный энергетический кризис, который будет очерчен как минимум в подорожании энергоносителей, говорит Золотько.
Высокие цены на энергоносители называет главной причиной падения евро также аналитик RoboForex Андрей Гойлов. В частности, рост цен привел к негативному сальдо внешней торговли ЕС.
«Даже Германия стала нетто-импортером, чего не случалось с 1991 года», — обратил внимание Гойлов. Катализатором этих процессов не в последнюю очередь стала война в Украине.
Более уязвимое положение Европы накануне возможного энергокризиса, сложности в связи с отказом от закупок энергоресурсов из рф и их замещением приводят к оттоку капитала из Европы. Параллельно с этим к усилению доллар подталкивает монетарная политика США.
В июне Федеральная резервная система (ФРС) США для борьбы с инфляцией в очередной раз подняла базовую процентную ставку на 0,75%, доведя ее до 1,5-1,75%. Соответственно доходность выпущенных ФРС облигаций возросла, а спрос на них увеличился в ущерб активам, номинированным в других, ранее более прибыльных валютах. К тому же ценные бумаги США интересны покупателям также с точки зрения надежности возврата вложений.
Европейский центробанк (ЕЦБ) такие же меры до сих пор не принимает. В июне ЕЦБ сохранил ставку на уровне 0%, лишь допустив повышение в июле на 0,25%. Нерешительность ЕЦБ по повышению базовой ставки также добавляет стимулов крепкому доллару, соглашается Золотько. Поэтому даже негативная экономическая статистика из Штатов только приводит к очередному витку укрепления местной валюты.
«Например, недавний отчет о новом инфляционном рекорде в США усилил позиции доллара, поскольку инвесторы прочли в этой новости возможность для более решительного повышения базовых ставок ФРС США», — указала Золотько. Так, опрошенные Bloomberg аналитики допустили в будущем поднятие Федрезервом ставки на самый высокий уровень 1%.
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