Эксперт назвал ключевые направления государственной поддержки аграриев, необходимые в 2024 году — Finance.ua
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Эксперт назвал ключевые направления государственной поддержки аграриев, необходимые в 2024 году

Аграрный рынок
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Поддержка в разминировании, увеличение лимитов кредитования по программе «5−7-9», расширение возможностей аграрных расписок, а для хозяйств на деоккупированных территориях должна заработать государственная поддержка на 1 гектар и максимально уменьшены процентные ставки по кредитам.
Такие ключевые направления государственной поддержки агросектора должны быть заложены в бюджет 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук в эфире национального телемарафона.
«Хозяйства на деоккупированных территориях и в зоне боевых действий на сегодняшний день пострадали больше всего. Их мощности уничтожены в результате боевых действий, разграблены, а поля заминированы. В то же время они могут работать: платить налоги и предоставлять рабочие места. Поэтому государство должно позаботиться о том, чтобы они могли работать. Считаем, что в бюджете на 2024 год должно быть предусмотрено финансирование таких аграриев в пределах 3−4 тыс. гривен на гектар», — отметил Денис Марчук.
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На государственном уровне должна заработать программа возмещения за проведённые работы по разминированию. Согласно данным Киевской школы экономики, сегодня стоимость разминирования в 1 гектара стоит 3 тыс. долларов, что является неподъемной суммой для аграриев.
Сегодня наши международные партнеры предоставляют нам около 2 млрд гривен на разминирование. Это очень мало, сравнивая стоимость разминирования с территориями, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами. Возмещение стоимости разминирования ускорило бы процесс. Также для аграриев на деоккупированных территориях должны быть удешевлены процентные ставки по кредитам. Предполагается, что это будет 1% годовых за первые два года после взятия займа, а затем — 3%", — отметил Денис Марчук.
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Также должны быть расширены условия государственной поддержки других аграриев. Например, лимиты по государственной программе «5−7-9» должны быть увеличены с 90 млн грн до 130−140 млн грн. А возможности работы аграрных расписок должны быть увеличены.
По материалам:
agroreview.com
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