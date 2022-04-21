Экс-замглавы НБУ рекомендует ограничить критический импорт и провести репрофайлинг евробондов — Finance.ua

Экс-замглавы НБУ рекомендует ограничить критический импорт и провести репрофайлинг евробондов

Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Возможная война на истощение требует от Украины проведения осмотрительной политики уже сейчас, в частности, необходимо пересмотреть критический импорт в сторону сокращения и попытаться провести реструктуризацию или репрофайлинг долга по еврооблигациям, считают экс-замглавы Национального банка Украины Олег Чурий и экономист, профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко.

«Международные резервы должны использоваться экономно, бюджетные ресурсы должны быть направлены на финансирование военных действий», — написали они в статье «Вокс Украина».

Эксперты положительно оценили принятые Нацбанком в первый день решения зафиксировать обменный курс и ввести контроль над движением капитала, поскольку они помогли смягчить первый удар и предотвратить панику на финансовом рынке.

В то же время они отметили, что обменный курс находится под значительным давлением из-за военных действий, а из-за блокады портов Украина имеет ограниченные возможности для экспорта. Как отмечается в статье, в результате дефицит счета текущих операций «съедает» международные резервы и создает риски для поддержки политики фиксированного обменного курса, поэтому в этих условиях жизненно необходимо разрешить только критический импорт.

«К сожалению, список товаров „критического импорта“ продолжает расти и теперь включает такие позиции, как бананы или йогурты. Фактически действующий список охватывает 89% всех импортных товаров. Это ошибка, которую нужно срочно исправить. В список должны входить только действительно критические товары», — подчеркнули Чурий, который в Нацбанке курировал валютный блок, и Городниченко, значительная часть исследований которого посвящена денежно-кредитной политике.

По их мнению, для дальнейшей защиты международных резервов НБУ должен усилить контроль над движением капитала. Дополнительные меры контроля могут включать, например, запрет на выплату банками кредитов нерезидентам и конвертацию кредитов корпоративных клиентов в иностранной валюте в гривну, ограничение на чистую покупку иностранной валюты банками в открытую валютную позицию, запрет на необязательные платежи, такие как покупка криптовалюты, оплата букмекерских услуг и т.д.

Говоря о неизбежном фискальном дефиците в условиях войны, авторы статьи отметили, что если повышение налогов не вариант, то его можно покрыть только за счет печати денег, ссуд от других правительств или международных финансовых учреждений и внутренних заимствований, и у каждого из этих источников имеются ограничения. По их оценкам, учитывая нынешние тенденции, печать денег может покрыть примерно 10-20% прогнозируемой потребности, внешнее финансирование — примерно 20-25%.

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