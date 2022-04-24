Экс-владельцы ПриватБанка продолжают судиться за здание головного офиса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Экс-владельцы ПриватБанка продолжают судиться за здание головного офиса

Сегодня 15:14Фондовый рынок
6
Экс-владельцы ПриватБанка продолжают судиться за здание головного офисаЭкс-владельцы ПриватБанка продолжают судиться за здание головного офиса
25 апреля Центральный апелляционный хозяйственный суд в Днепре рассмотрит апелляционные жалобы ПриватБанка и Днепропетровской облпрокуратуры на решение суда по делу о лишении права собственности банка на здание головного офиса в городе Днепр.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
«Обжалованное решение Хозяйственного суда Днепропетровской области было принято на основании сфальсифицированных доказательств и является одним из самых дерзких примеров рейдерского захвата собственности государственного банка, являющегося предметом уголовного производства, зарегистрированного Национальным антикоррупционным бюро», — заявили в финучреждении.
Судебные процессы по крупнейшим объектам недвижимости ПриватБанка — это часть попыток бывших владельцев и топ-менеджеров банка дестабилизировать его работу даже в условиях военного положения, добавили в банке.
Руководитель направления ПриватБанка по судебной практике и банкротству Олег Лазовский надеется на перенос судебного заседания согласно рекомендациям Верховного Суда с учетом продления военного положения и угрозы жизни участников процесса.
Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн.
Расследование агентства Kroll показало, что ПриватБанк был «объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к причинению банка ущерба по меньшей мере на $5,5 млрд».
В украинских судах рассматриваются сотни дел, связанных с ПриватБанком. Банк также судится с экс-владельцами в Великобритании и США.
По материалам: НВ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.