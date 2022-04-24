Экс-владельцы ПриватБанка продолжают судиться за здание головного офиса — Finance.ua

Экс-владельцы ПриватБанка продолжают судиться за здание головного офиса

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Экс-владельцы ПриватБанка продолжают судиться за здание головного офиса

25 апреля Центральный апелляционный хозяйственный суд в Днепре рассмотрит апелляционные жалобы ПриватБанка и Днепропетровской облпрокуратуры на решение суда по делу о лишении права собственности банка на здание головного офиса в городе Днепр.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

«Обжалованное решение Хозяйственного суда Днепропетровской области было принято на основании сфальсифицированных доказательств и является одним из самых дерзких примеров рейдерского захвата собственности государственного банка, являющегося предметом уголовного производства, зарегистрированного Национальным антикоррупционным бюро», — заявили в финучреждении.

Судебные процессы по крупнейшим объектам недвижимости ПриватБанка — это часть попыток бывших владельцев и топ-менеджеров банка дестабилизировать его работу даже в условиях военного положения, добавили в банке.

Руководитель направления ПриватБанка по судебной практике и банкротству Олег Лазовский надеется на перенос судебного заседания согласно рекомендациям Верховного Суда с учетом продления военного положения и угрозы жизни участников процесса.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн.

Расследование агентства Kroll показало, что ПриватБанк был «объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к причинению банка ущерба по меньшей мере на $5,5 млрд».

В украинских судах рассматриваются сотни дел, связанных с ПриватБанком. Банк также судится с экс-владельцами в Великобритании и США.

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