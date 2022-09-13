Экс-руководители банка вывели активы российского олигарха из Украины. Их уведомили о подозрении — Finance.ua

Экс-руководители банка вывели активы российского олигарха из Украины. Их уведомили о подозрении
В Украине уведомили о подозрении бывших руководителей одного из банков, которые вывели активы российского олигарха из Украины. Именно этот олигарх является конечным бенефициаром этого банка, входящего в пятерку крупнейших банков по размеру собственного капитала.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
«Группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заблаговременно разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков», — рассказали следователи.
Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в рф, а в 2021 году были переоформлены в кипрский нерезидент. Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения.
«Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку рф, ставка роялти составляла 13,4 тысячи долларов США. За 3 года их использования украинским банком владельцу роялти — российскому банку уплачено 1,4 млн гривен», — добавляют в Офисе генпрокурора.
После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку рф составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до 16,4 млн долларов США. Меньше чем за год использования этих знаков частным банком в Украине кипрскому нерезиденту уплачено более 248 млн гривен.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора составлено уведомление о подозрении бывшему председателю и и.о. главы правления частного банка в Украине. Им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн гривен при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).
Также уже наложен арест на счета 5 кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн гривен, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн гривен.
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