Экс-руководителей «Укрнафты» и директоров пяти компаний подозревают в завладении 13 миллиардами гривен — Finance.ua

Экс-руководителей «Укрнафты» и директоров пяти компаний подозревают в завладении 13 миллиардами гривен Сегодня 17:46 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры 2 сентября предъявило восьми лицам подозрение в завладении имуществом и средствами ПАО «Укрнафта» на сумму 13,3 миллиарда гривен.

НАБУ. Об этом говорится в сообщениях САП

По данным следствия, в течение марта-августа 2015 ряд ООО были признаны победителями на аукционах по продаже нефти. «Укрнафта» заключила с ними договоры купли-продажи и поставила сырье на сумму 10,7 миллиарда гривен.

При этом соответствующее постановление Кабинета министров предусматривает, что поставка нефти производится только после полной оплаты заказчиком, то есть у «Укрнафты» не было законных оснований поставлять продукцию без получения средств в полном объеме.

Несмотря на это, сырье было поставлено, переработано на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, а произведенные нефтепродукты проданы на АЗС по всей стране. Следствие квалифицировало это как завладение топливом должностными лицами предприятий с нанесением «Укрнафты» соответствующих убытков.

Также установлено, что представители «Укрнафты» в июле 2015 года заключили с коммерческим предприятием 52 договора на поставку до конца года нефтепродуктов на сумму 2,57 миллиарда гривен в пользу «Укрнафты», которая, в свою очередь, авансом заплатила за них в полном объеме.

Однако в дальнейшем «Укрнафта» заключала дополнительные соглашения об отсрочке поставки нефтепродуктов до конца 2018 года. В конце концов, они так и не были поставлены, а уплаченными авансом должностные лица коммерческого предприятия завладели и в дальнейшем перечислили его на счета оффшорных компаний.

Отмечается, что подозреваемыми являются: председатель (на момент преступления) правления «Укрнафты»; тогдашний заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки «Укрнафты»; тогдашняя руководитель отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов «Укрнафта»; а также тогдашние директора пяти коммерческих предприятий. Сообщается, что один из них был задержан с поличным.

Действия подозреваемых квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц или в особо крупных размерах).

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Діло По материалам:

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