Экс-главу правления банка подозревают в растрате 18 млн гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экс-главу правления банка подозревают в растрате 18 млн гривен

Криминал
97
Экс-главу правления банка подозревают в растрате 18 млн гривен
Экс-главу правления банка подозревают в растрате 18 млн гривен
Правоохранители раскрыли противоправный механизм хищения средств одного из украинских банков. Схему организовал бывший председатель правления финансового учреждения через подконтрольные ему коммерческие предприятия.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Читайте также
«Чиновник заключил договоры о предоставлении юридических консультационных услуг с тремя фирмами. Общая сумма договоров составляла более 18 млн гривен. При этом ни одна из услуг банка фактически не предоставлялась, однако документально подтверждалась соответствующими актами об их выполнении. После подписания актов выполненных работ банк перечислил на счета этих компаний указанные средства», — говорится в сообщении.
Бывшему председателю правления банка и трем руководителям коммерческих предприятий, причастным к преступлению, объявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, включая и присвоение, растрату имущества в особо крупных размерах (ч.5 ст.191).
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.