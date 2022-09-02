Экс-главу правления банка подозревают в растрате 18 млн гривен — Finance.ua

Экс-главу правления банка подозревают в растрате 18 млн гривен Сегодня 17:40 — Криминал

Экс-главу правления банка подозревают в растрате 18 млн гривен

Правоохранители раскрыли противоправный механизм хищения средств одного из украинских банков. Схему организовал бывший председатель правления финансового учреждения через подконтрольные ему коммерческие предприятия.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

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«Чиновник заключил договоры о предоставлении юридических консультационных услуг с тремя фирмами. Общая сумма договоров составляла более 18 млн гривен. При этом ни одна из услуг банка фактически не предоставлялась, однако документально подтверждалась соответствующими актами об их выполнении. После подписания актов выполненных работ банк перечислил на счета этих компаний указанные средства», — говорится в сообщении.

Бывшему председателю правления банка и трем руководителям коммерческих предприятий, причастным к преступлению, объявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, включая и присвоение, растрату имущества в особо крупных размерах (ч.5 ст.191).

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