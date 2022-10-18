Экс-главу ГФС и владельца агрохолдинга разоблачили на махинациях с НДС — Finance.ua

Экс-главу ГФС и владельца агрохолдинга разоблачили на махинациях с НДС Сегодня 15:13 — Криминал

Экс-главу ГФС и владельца агрохолдинга разоблачили на махинациях с НДС

Экс-главу ГФС и владельца агрохолдинга разоблачили на махинациях с возмещением 3,2 млрд грн НДС.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

«НАБУ и САП сообщили экс-главе ГФС Украины и его пособнику (советнику) о подозрении в получении 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга», — говорится в сообщении.

По официальному курсу НБУ на момент совершения преступления это более 722 млн грн.

О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга.

Сбор доказательной базы требовал значительной коммуникации с компетентными органами других государств, которые детективы НАБУ начали еще в 2017 году и осуществляют до сих пор. Кроме разоблаченных эпизодов, экс-глава ГФС с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн ущерба государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой газовой схеме, организатором которой считают бывшего народного депутата Украины.

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