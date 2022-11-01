Экс-чиновницу Минобороны подозревают в хищении 18 миллионов на жилье для военных — Finance.ua

Экс-чиновницу Минобороны подозревают в хищении 18 миллионов на жилье для военных Сегодня 13:36 — Криминал

Экс-чиновницу Минобороны подозревают в хищении 18 миллионов на жилье для военных, Фото: НАБУ

Бывшая глава Департамента капитального строительства Министерства обороны подозревается в растрате 18,66 миллиона гривен, выделенных на покупку жилья для военных.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

«НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей главе Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины в растрате более 18,66 млн грн, выделенных на покупку жилья для военных. О подозрении также сообщили и ее сообщнику — директору компании-застройщицы. Действия обоих лиц квалифицировали по ч .5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что и.о. директора департамента капитального строительства МОУ вместе с сообщником создали условия для перечисления весной 2015 свыше 18,66 млн грн компании-застройщице за якобы готовые для вселения военнослужащих и их семей 96 квартир в доме в Киево-Святошинском районе Киевской области (пригород Киева).

На самом же деле дом и квартиры в нем на тот момент, как выяснили детективы НАБУ, были недостроены, не имели внутренней отделки, не имели всех подведенных коммуникаций, что делало их непригодными для жизни. Подозреваемая фактически подделала необходимые для перевода средств документы, внеся недостоверные сведения о состоянии готовности жилья.

Инициатором схемы НАБУ и САП считают должностное лицо МОУ, директора компании-застройщицы — ее соучастником. В частности, он подал в Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Киевской области декларацию о готовности объекта к эксплуатации, хотя строительство на тот момент не было завершено. Это способствовало совершению преступления.

Расследование этих фактов начала еще осенью 2015 года Главная военная прокуратура, которая, несмотря на наличие экономической экспертизы, подтвердившей ущерб государству, в октябре 2017 года закрыла дело.

Через три года после того жилье в порядок не привели, поэтому летом 2020 года в НАБУ обратилось МОУ. Детективы НАБУ исследовали тему и увидели признаки преступления, а также приложили все усилия, чтобы реанимировать дело.

В ноябре 2020 подследственность в нем определили за НАБУ. В дальнейшем НАБУ и САП провели необходимые следственные действия, благодаря которым собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении должностному лицу МОУ и ее пособнику.

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