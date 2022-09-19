Экономисты оценили вероятность рецессии в ЕС в 80% — Bloomberg
Риск рецессии в еврозоне достиг наивысшего уровня с июля 2020 года, поскольку растет опасение, что энергетический кризис приведет к спаду экономической активности.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенные экономисты.
Экономисты, опрошенные агентством, теперь оценивают вероятность падения экономики в течение двух кварталов подряд в 80% в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 60% в предыдущем опросе.
Крупнейшая в ЕС экономика Германии, по которой заметнее всего ударило сокращение поставок газа, может начать спад уже в этом квартале, прогнозируют экономисты.
Сейчас ожидается, что инфляция достигнет пика в 9,6% за последние три месяца года, что почти в пять раз превышает цель Европейского центрального банка. Респонденты не видят приближения к целевому показателю в 2% до 2024 года.
На этом фоне ЕЦБ поднимет процентную ставку до рекордных 2% уже в феврале, говорится в прогнозе. Более половины опрошенных ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании регулятора в октябре.
Экономический рост в Европе сдерживают рекордная инфляция и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, отмечает Bloomberg.
«При этом в зимний период ситуацию усугубит необходимость нормировать потребление энергоресурсов из-за перебоев с поставками газа из России», — пишет агентство.
Опросы представителей бизнеса показывают, что экономическая активность в Европе сокращается с июля, и сигналов ее возможного улучшения в ближайшей перспективе нет, резюмирует Bloomberg.
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