Экономист объяснил, следует ли во время войны отменять налоговые льготы — Finance.ua

Экономист объяснил, следует ли во время войны отменять налоговые льготы

Сегодня 21:03 — Казна и Политика

На фоне войны в Украине представители власти все чаще начинают говорить, что нужно отменять определенные налоговые льготы и даже повышать налоги, что вполне целесообразно.

Об этом заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

«Нужно отменить 2%-ный единый налог и вернуться к довоенной системе налога на добавленную стоимость, включая налогообложение НДС всего импорта. Это увеличит бюджетные поступления, будет способствовать уменьшению торгового дефицита и, самое важное, восстановит конкурентоспособность продукции внутреннего производства, конкурирующей с импортом», — подчеркнул экономист.

Вышлинский также отметил, что государство должно запускать дополнительные программы поддержки украинцам.

«Это должны быть узкие целевые программы социальной поддержки для внутренне перемещенных лиц. Нужно направлять ограниченные бюджетные средства на помощь тем, кто больше всего пострадал», — подчеркнул экономист.

Налоги во время войны:

С начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Совет принял пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

25 мая 2022 министр финансов Сергей Марченко заявил, что считает, что для стабилизации госбюджета необходимо повысить налоги до довоенного уровня.

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