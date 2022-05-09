Экономист объяснил, как решить проблему с дефицитом топлива — Finance.ua

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Экономист объяснил, как решить проблему с дефицитом топлива

Сегодня 20:00Технологии&Авто
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Решить проблему с дефицитом топлива в Украине не удастся быстро даже несмотря на поддержку европейских стран.
Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта объясняет, что иностранные нефтеперерабатывающие и транспортные отрасли никто не готовил к такой ситуации.
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«Более того, энергетический кризис во всем мире диктует поднятие цен. Если продают топливо за рубежом за цену, эквивалентную 45-50 гривнам, то бизнес никак не может его закупить с ограничением цен в продаже в 37 гривен в Украине. Поэтому здесь либо высокая цена, либо без горючего. Третьего нет. По крайней мере, пока. Украина сейчас потребляет в среднем в день, по очень приблизительным подсчетам, около 5000 тонн бензина и до 15000 тонн дизеля. В целом у нас, по данным Минэкономики, из частных и государственных (доступных для гражданского сектора) запасов осталось на рынке 92500 тон бензина и 81400 тонн дизеля. То есть примерно на 20 дней потребления бензина и на 5-6 дней — дизеля», — пишет он в блоге для НВ.
Эксперт предлагает два решения проблемы:
  • Держать уровень регулируемых цен выше рыночных цен-и постоянно за ним следить. По его мнению, это будет защищать потребителя от спекуляций, при этом развяжет руки частным операторам рынка, которым регулирование помешало вовремя обеспечить страну горючим.
  • Разобраться с рядом логистических проблем, которые мешают быстро завезти нужное количество горючего через западную границу.
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Дефицит топлива в Украине: почему так произошло, и когда он закончится

По материалам: УНІАН
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