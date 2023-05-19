Экономики ЕС и Украины проявили устойчивость в условиях российской агрессии – Еврокомиссия — Finance.ua

Экономики ЕС и Украины проявили устойчивость в условиях российской агрессии – Еврокомиссия Сегодня 08:31 — Мир

Экономики ЕС и Украины проявили устойчивость в условиях российской агрессии – Еврокомиссия

Весенний экономический прогноз ЕС зафиксировал более высокие показатели экономического развития, чем прогнозировалось зимой, и выше ожидаемой экономической устойчивости ЕС и Украины в условиях агрессии россии.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя прогнозный обзор развития европейской экономики, в который впервые включены показатели новых кандидатов на членство в ЕС — Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины.

«Безусловно, российская агрессивная война против Украины бросает долгую тень неуверенности на всю нашу экономику. Это не только человеческая и геополитическая проблема, это также большой экономический риск… Но мы должны гордиться тем, что европейская экономика демонстрирует такую выдающуюся устойчивость… Менеджмент во время энергетического кризиса, координация фискальной политики — все это привело к сценарию, который оказался лучше ожиданий», — сказал Джентилони.

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В частности, по его словам, в мае цена на газ достигла 35 евро за мегаватт/час, что является самым низким показателем с лета 2021 года, и по прогнозу цены на газ будут снижаться в 2023—2024 годах.

По данным на сайте Еврокомиссии, темпы экономического роста ЕС составляли 1% (0,8% по зимнему прогнозу), с перспективой увеличения до 1,7% в 2024 году. Рост европейского ВВП ожидается на уровне 1,1% и 1,6% в 2023 и 2024 годах соответственно. При этом инфляция в зоне евро ожидается на уровне 5,8% в нынешнем году и снизится до 2,8% в 2024 году.

Украину Еврокомиссия оценивает как страну со «средним уровнем доходов» с населением более 40 миллионов, где доля ВВП на душу населения составляет около 29,3% от среднего по странам ЕС.

«Этот раздел основывается на предвоенных показателях, что вносит в прогноз огромную неопределенность. В то же время страна продемонстрировала выдающуюся устойчивость во время войны и в усилиях по присоединению к ЕС после того, как получила статус страны-кандидата 23 июня 2023 года. Это должно улучшить перспективы для Украины», — говорится в документе.

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Отмечается, что разрушение капитальных активов и отток населения в результате российской агрессии привели к сокращению экономики Украины почти на треть в 2022 году. Страну покинули более 7 миллионов человек, часть из них впоследствии вернулась, но сейчас около 4 миллионов украинских граждан находятся под временной защитой ЕС за рубежом.

«Экономика доказала устойчивость, несмотря на войну. Перемещение населения, снижение бизнес-активности и тяжелые экономические потери в регионах активных боевых действий повлекли за собой высокую инфляцию и рост безработицы. В 2022 году частное потребление и инвестиции упали на 30% и 35 процентов, соответственно, что повлекло за собой сокращение ВВП на 29,1%. Кроме того, российские атаки на энергетические сети в конце 2022 — начале 2023 гг. разрушили или серьезно повредили половину энергетической инфраструктуры. В то же время более высокая, чем ожидалось, устойчивости энергетической инфраструктуры, а также инициативы солидарности и финансовая помощь, по прогнозу, будут способствовать стабилизации экономических показателей в 2023 году», — считают в ЕК.

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В частности, по ожиданиям Еврокомиссии, с середины 2024 г. начнется процесс восстановления страны с постепенным снижением уровня инфляции, которая в этом году будет сохраняться на уровне около 20%. Уменьшится уровень безработицы (текущий показатель 15%).

«Огромные усилия будут необходимы для привлечения инвестиций и начала полномасштабного восстановления, стоимость которого сейчас оценивается на уровне 411 миллиардов долларов США. Амбициозная программа реформ также будет необходима для страны в продвижении на пути в ЕС», — говорится в докладе Еврокомиссии.

Следующий, летний экономический прогноз Европейская комиссия представит в июле.

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Укрінформ По материалам:

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