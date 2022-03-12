Экономика Украины за довоенный 2021 год выросла на 3,4%, — Госстат — Finance.ua
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Экономика Украины за довоенный 2021 год выросла на 3,4%, — Госстат

Сегодня 07:56Казна и Политика
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Экономика Украины за довоенный 2021 год выросла на 3,4%, — ГосстатЭкономика Украины за довоенный 2021 год выросла на 3,4%, — Госстат
Государственная служба статистики обнародовала оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году.
По данным статистического ведомства, рост составил 3,4%
Экономика Украины за довоенный 2021 год выросла на 3,4%, — Госстат
Номинальный ВВП Украины в 2021 году составил 5459,6 трлн гривен, а в расчете на одного человека — 131 944 грн.
По оценке НБУ после начала российского вторжения экономика Украина сократилась примерно наполовину.
В офисе президента оценивают ущерб инфраструктуре Украины в 100 млрд долларов.
Во время вторжения россии в Украину в 2014 году ВВП сократился на 6,6%, в 2015 году — на 9,8%.
По материалам: РБК-Україна
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