Экономика Украины начинает восстанавливаться по мере адаптации к войне, — New York Times — Finance.ua
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Экономика Украины начинает восстанавливаться по мере адаптации к войне, — New York Times

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Украине понадобится много лет, чтобы экономика вернулась к довоенному уровню, и прогнозы во время ожесточенных боев неизбежно будут неопределенными. Однако спустя почти 20 месяцев войны появилось чувство устойчивости и относительной стабильности, что повысило доверие среди потребителей и инвесторов.
Об этом сообщает The New York Times.
Как отмечает издание, предстоят огромные проблемы, в том числе дорогостоящее восстановление опустошенных городов страны, государственный дефицит, который будет расти по мере затягивания войны, а также нехватка рабочей силы, вызванная большим количеством беженцев и мобилизацией граждан трудоспособного возраста.
«Экономика Украины адаптируется к войне», — сказала Елена Билан, главный экономист Dragon Capital. Она добавила, что люди перешли из «режима экономии» в ситуацию, когда они «чувствуют себя более расслабленными и начинают тратить больше».
По оценкам Всемирного банка, частное потребление в Украине вырастет на 5% в этом году после сокращения на четверть в прошлом году. В таких городах, как Киев и Днепр, которые расположены далеко от зоны боевых действий, но по-прежнему находятся под угрозой российских воздушных атак, клиенты возвращаются во вновь открывшиеся рестораны и возобновляют покупки.

Прогнозы роста экономики

Более высокие, чем ожидалось, расходы побуждали финансовые учреждения улучшить свои экономические прогнозы. На прошлой неделе Международный валютный фонд предусмотрел, что ВВП страны в этом году вырастет на 2%, что несколько менее оптимистично, чем прогноз Всемирного банка, но значительно выше первоначального прогноза снижения на 3%.
Хотя объем ВВП Украины значительно меньше, чем до войны (после полномасштабного российского вторжения в прошлом году экономика сократилась на 29,1%), в этом году он вырастет примерно на 3,5%, прогнозирует Всемирный банк. Рост обусловлен увеличением внутренних расходов и подкреплен устойчивым потоком иностранной финансовой помощи.
Темпы роста также могут быть плохим индикатором экономического здоровья страны в военное время, поскольку объемы производства часто раздуваются за счет заказаваемого правительством военного производства. Правительство Украины направило большую часть своего бюджета на оплату труда армии и поддержку производства оружия, отмечает издание.

Факторы роста

Но экономисты говорят, что способность Украины адаптироваться к разным вызовам военного времени, например, поддерживать подачу электроэнергии, несмотря на зимнюю кампанию москвы против ее энергетической инфраструктуры, помогла вывести экономику на путь стабилизации.
«С середины февраля у нас не было дефицита электроэнергии, — сказала Елена Билан из Dragon Capital. — Это был первый положительный фактор, приведший к росту производства».
Мария Репко, заместитель директора киевского Центра экономической стратегии, отметила, что открытие новых торговых путей в обход попыток москвы заблокировать Черное море также способствовало возобновлению экспорта сельскохозяйственной продукции, составлявшей основную часть довоенного дохода Украины.
По оценкам Всемирного банка, общий объем экспорта Украины будет продолжать сокращаться в этом году, а затем вырастет на 15% в следующем году и на 30 процентов в 2025 году, что является потенциальным спасательным кругом экономики, если война затянется.
Экономика Украины все больше концентрируется вокруг войны. Более половины расходов правительства в следующем году, примерно 46 миллиардов долларов, будет направлено на оборону.
По материалам:
РБК-Україна
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