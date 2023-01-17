Экономика Китая показала худший результат почти за полвека — Finance.ua

Экономика Китая показала худший результат почти за полвека Сегодня 13:32

Экономический рост Китая в 2022 году замедлился до одного из худших уровней почти за полвека, поскольку четвертый квартал сильно пострадал от жестких ограничений, связанных с COVID и спада на рынке недвижимости.

Об этом сообщает Reuters

В 2022 году ВВП увеличился на 3,0%, что сильно отстает от официальной цели около 5,5% и резко замедлился по сравнению с ростом на 8,4% роста в 2021 году. Если исключить рост на 2,2% после первого удара COVID в 2020 году, это самый плохой показатель с 1976 года, в последний год десятилетней «культурной революции», разрушившей экономику.

Квартальный рост и некоторые декабрьские показатели, такие как розничные продажи, превзошли рыночные ожидания, но аналитики отметили, что общий экономический импульс в Китае остается слабым, и отметили проблемы, стоящие перед Пекином после того, как в прошлом месяце он резко отменил свою политику «нулевого» COVID.

ВВП Китая вырос на 2,9% в октябре-декабре по сравнению с прошлым годом показали данные Национального бюро статистики (НБС). Это медленнее роста на 3,9% в третьем квартале.

Внезапное ослабление Пекином суровых антивирусных мер повысило ожидания экономического возрождения в этом году, но также привело к резкому росту случаев заболевания COVID, что, по мнению экономистов, может затормозить рост в краткосрочной перспективе. Спад на рынке недвижимости и слабый мировой спрос также означают, что возобновление роста будет в значительной степени зависеть от потребителей.

Сильный подъем в Китае может смягчить ожидаемую глобальную рецессию, но он может вызвать новые инфляционные проблемы во всем мире как раз в тот момент, когда политики начинают справляться с рекордным скачком цен.

Напомним, по итогам 2022 года население Китая сократилось впервые с 1961 года. По прогнозам, эта тенденция продолжится, что повлечет за собой серьезные последствия для экономики страны.

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