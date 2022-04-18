Экономика и бизнес Украины во время войны: реалии и перспективы (вебинар) — Finance.ua

Экономика и бизнес Украины во время войны: реалии и перспективы (вебинар)
В период войны бизнес должен работать и стать бок о бок с государством для победы над врагом, а государство — создавать для этого все необходимые условия.
При участии известнейших экономистов и предпринимателей Украины мы узнаем, как удерживать экономический фронт и как компаниям выстоять в этой борьбе.
18 апреля, в 17:00, онлайн-встреча «Экономика и бизнес Украины во время войны: реалии и перспективы».
Организатор — компания robota.ua. Это первая онлайн-платформа по поиску работы уже 21 год.
Среди экспертов:
Эрик Найман, управляющий партнер Hug’s. Советник по экономическому развитию Украины.
Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора Украины в Международном валютном фонде.
Тимофей Милованов, президент Kyiv School of Economics.
Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
Ярослав Гуменюк, СМО robota.ua
Вы узнаете:
Есть вопросы по теме? Отмечайте их в форме регистрации, чтобы могли дать ответы на них уже на встрече.
Участие бесплатное, регистрация обязательна: https://bit.ly/3xgmAvr
Дата: 18.04
Время: 17:00–18:30
Аудитория: CEO, HRD, CFO, CVO
Где: zoom (ссылка будет отправлена за час до начала, необходимо пройти форму регистрации)
Экономическая война — важная составляющая победы! Каждый бизнес, каждая команда — это защитники и защитницы, стоящие на страже рынка труда.
Счастливое будущее Украины в наших руках!
Работаем на Победу!
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