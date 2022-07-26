Экономика ФРГ замедляется: рецессия в ЕС неизбежна? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Экономика ФРГ замедляется: рецессия в ЕС неизбежна? Сегодня 09:37

Вышедшие в пятницу данные по Германии фактически сигнализируют о том, что немецкая экономика перешла к спаду. Индексы деловой активности в промышленности, а также секторе услуг опустились ниже 50 пунктов, что является признаком сокращения экономики. В прошлый четверг глава ЕЦБ Кристин Лагард (Christine Lagarde) объявила, что рецессия в еврозоне не является базовым сценарием ни в текущем году, ни в следующем. Конечно же, такие заявления направлены на то, чтобы не усиливать нарастающее беспокойство по перспективам еврозоны. Маловероятно, что в ЕЦБ не разработали план действий на такой случай. Однако о нем пока говорить рано, что бы «не пугать» общественность. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

1-fin.png] Manufacturing PMI ФРГ. Источник: tradingeconomics.com

Services PMI ФРГ. Источник: tradingeconomics.com

Сейчас ЕЦБ фактически ничего не контролирует — инфляция поднялась до 8,6% при целевом уровне в 2,0%, а экономический рост становится отрицательным. Худшее сочетание сложно придумать. Еще в марте были опасения, что ФРС и ЕЦБ будут «связаны по рукам и ногам» перед предстоящим экономическим спадом. И это уже явно просматривается. Экономическая активность резко замедляется, а регуляторы вынуждены повышать ставки, тем самым усиливая негативные тенденции. Вышедшая из-под контроля инфляция буквально «сковала» ЕЦБ и ФРС. Поддержать экономику в текущих сложных условиях они просто не в состоянии.

Однако и в США наблюдаются признаки рецессии, о чем заговорили официальные лица. Глава Минфина Джанет Йеллен (Janet Yellen) утверждает, что наблюдается не рецессия, а лишь последствия быстрого роста. Действительно, ВВП США во время восстановления после пандемии коронавируса увеличился за год на 5,5%.

Все это напоминает недавние заявления руководства ФРС, когда монетарные власти не видели угрозы в инфляции. Сейчас Федрезерв вынужден в экстренном порядке ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы остановить рост цен. По этой причине признание факта рецессии — лишь вопрос времени. Кроме того, такой важнейший показатель, как индекс оптимизма компаний (по данным S&P Global), снижается во всем мире. Его среднее значение в июне составило 22% против 40% в феврале. В США доля оптимистично настроенного бизнеса снизилась с 48% до 25%.

RoboForex По материалам:

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