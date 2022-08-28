Экономика Британии в первый год после Brexit сократилась больше всего с 1709 года — Finance.ua

Экономика Британии в первый год после Brexit сократилась больше всего с 1709 года Сегодня 23:51 — Мир

Экономика Британии в первый год после Brexit сократилась больше всего с 1709 года

Британия в 2020 году зафиксировала наибольшее падение производства за более чем 300 лет — на фоне пандемии и после выхода из ЕС она пережила больший спад, чем другие экономики.

Об этом свидетельствуют данные британского Управления национальной статистики (ONS), сообщает Reuters.

Валовой внутренний продукт Великобритании в 2020 году упал на 11,0%. Согласно историческим данным, размещенным Банком Англии, это было самым большим падением в истории подсчетов ONS, и самым большим падением с 1709 года в целом.

Британские статистики регулярно обновляют оценки ВВП по мере появления новых данных.

Предыдущие оценки ONS уже предполагали, что в 2020 году Британия пережила наибольшее падение производства со времен «Большого мороза» 1709 года. Но недавно ONS пересмотрел масштаб падения до 9,3%, самого большого после Первой мировой войны.

Даже до последнего пересмотра экономический спад в Британии был самым большим в Большой семерке, а последний пересмотр в сторону снижения делает его больше, чем в Испании, где зафиксировано падение производства на 10,8%.

Однако ONS предостерегло от прямых сравнений с другими странами, поскольку большинство из них, за исключением Соединенных Штатов, еще не провели настолько же глубокий пересмотр, как Британия.

Пересмотр ВВП в сторону понижения отражает меньшие взносы от здравоохранения и розничной торговли, чем считалось ранее.

«Служба здравоохранения столкнулась с более высокими расходами, чем мы изначально оценивали, то есть ее общий вклад в экономику был ниже», — сказал статистик ONS Крэйг Макларен.

Экономика Британии резко восстановилась в прошлом году и восстановила свои размеры до пандемии в ноябре 2021 года. Но быстрый рост инфляции означает, что экономика снова скатится к рецессии позже в этом году.

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Економічна Правда По материалам:

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