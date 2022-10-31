Экономический рост в Еврозоне замедлился, инфляция — выросла Сегодня 15:30 — Мир

ВВП Еврозоны в третьем квартале вырос на 0,2%, после того как во втором — вырос на 0,8%, что полностью соответствует средним прогнозам аналитиков, пишет Rzeczpospolita

Потребительская инфляция, напротив, неприятно поразила ускорением с 9,9% в сентябре до 10,7% в октябре, хотя ожидалась на уровне 10,2%.

Предварительные данные показывают, что инфляция в октябре была самой высокой в Эстонии — 22,4%, а самой низкой во Франции — 7,1%.

Высокая инфляция побудила Европейский центральный банк повысить основную процентную ставку на последнем заседании на 75 базовых пунктов.

В понедельник, 31 октября, также были опубликованы данные о ВВП Италии — третьей по величине экономике в Еврозоне. Они оказались намного лучше прогнозов.

Так, ВВП Италии вырос на 0,5% в третьем квартале после роста во втором на 1,1%. В среднем его рост прогнозировали нулевым.

На минувшей неделе были обнародованы данные по ВВП других крупных стран Еврозоны. В Германии экономический рост достиг 0,3%, а Франция и Испания выросли на 0,2% каждая.

Хотя экономика Еврозоны продолжала расти за последние три месяца, многие аналитики указывают на то, что ее вступление в рецессию уже неизбежно. И самый большой вопрос заключается уже не в том, будет ли рецессия, а в том, насколько глубокой она окажется.

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