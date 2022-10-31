Экономический рост в Еврозоне замедлился, инфляция — выросла — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экономический рост в Еврозоне замедлился, инфляция — выросла

Мир
14
ВВП Еврозоны в третьем квартале вырос на 0,2%, после того как во втором — вырос на 0,8%, что полностью соответствует средним прогнозам аналитиков, пишет Rzeczpospolita.
Потребительская инфляция, напротив, неприятно поразила ускорением с 9,9% в сентябре до 10,7% в октябре, хотя ожидалась на уровне 10,2%.
Предварительные данные показывают, что инфляция в октябре была самой высокой в Эстонии — 22,4%, а самой низкой во Франции — 7,1%.
Высокая инфляция побудила Европейский центральный банк повысить основную процентную ставку на последнем заседании на 75 базовых пунктов.
В понедельник, 31 октября, также были опубликованы данные о ВВП Италии — третьей по величине экономике в Еврозоне. Они оказались намного лучше прогнозов.
Так, ВВП Италии вырос на 0,5% в третьем квартале после роста во втором на 1,1%. В среднем его рост прогнозировали нулевым.
На минувшей неделе были обнародованы данные по ВВП других крупных стран Еврозоны. В Германии экономический рост достиг 0,3%, а Франция и Испания выросли на 0,2% каждая.
Хотя экономика Еврозоны продолжала расти за последние три месяца, многие аналитики указывают на то, что ее вступление в рецессию уже неизбежно. И самый большой вопрос заключается уже не в том, будет ли рецессия, а в том, насколько глубокой она окажется.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.