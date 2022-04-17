Экономический эффект от деятельности НАБУ превышает 7 миллиардов - Сытник — Finance.ua
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Экономический эффект от деятельности НАБУ превышает 7 миллиардов - Сытник

Сегодня 12:33Казна и Политика
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Национальному антикоррупционному бюро за семь лет деятельности с момента создания удалось возместить 3,8 млрд грн. в рамках расследования уголовных дел против топ-чиновников.
Об этом говорится в сообщении ведомства по случаю завершения семилетней каденции директора бюро Артема Сытника.
«По делам о коррупции, разоблаченной Национальным бюро, возмещено 3,8 млрд грн. Всего экономический эффект от деятельности НАБУ составляет более 7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн — это средства и активы государства, хищение которых удалось предотвратить», — отмечают в ведомстве.
В бюро отчитываются, что за время каденции Сытника в должности директора НАБУ удалось привлечь к уголовной ответственности 1082 человека, среди которых 6 министров и их заместителей, 13 руководителей центральных органов исполнительной власти, 23 народных депутата, 68 судей, 113 руководителей госпредприятий.
В итоге 368 обвинительных актов в отношении 694 человек детективы и прокуроры САП направили в суд.
По материалам: Укрінформ
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