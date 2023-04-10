Экономическая активность в Украине возобновляется — НБУ — Finance.ua

Экономическая активность в Украине возобновляется — НБУ
В течение февраля-марта экономическая активность возобновлялась после приостановки этого процесса в конце 2022 года (по причине энергетического террора со стороны рф).
Об этом свидетельствует презентация заместителя главы НБУ Сергея Миколайчука.
Как отметил Николайчук, о возобновлении свидетельствуют:
- улучшение ожиданий бизнеса — индекс деловой активности почти достиг равновесного уровня;
- рост количества и товарооборота кафе и ресторанов;
- увеличение среднесуточного производства в некоторых отраслях металлургии, в частности, производство стали и чугуна.
Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация в Украине постепенно восстанавливается, полноценное восстановление страны потребует значительного ресурса.
Потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции Всемирный банк оценил в 411 млрд долларов, из которых 14 млрд долларов — это критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году, отметил Николайчук.
Как прогнозирует советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, экономика Украины сможет вернуться на довоенный уровень через два года после окончания российского вторжения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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