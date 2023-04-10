Экономическая активность в Украине возобновляется — НБУ — Finance.ua
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Экономическая активность в Украине возобновляется — НБУ

Казна и Политика
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Экономическая активность в Украине возобновляется — НБУ
Экономическая активность в Украине возобновляется — НБУ
В течение февраля-марта экономическая активность возобновлялась после приостановки этого процесса в конце 2022 года (по причине энергетического террора со стороны рф).
Об этом свидетельствует презентация заместителя главы НБУ Сергея Миколайчука.
Как отметил Николайчук, о возобновлении свидетельствуют:
  • улучшение ожиданий бизнеса — индекс деловой активности почти достиг равновесного уровня;
  • рост количества и товарооборота кафе и ресторанов;
  • увеличение среднесуточного производства в некоторых отраслях металлургии, в частности, производство стали и чугуна.
Экономическая активность в Украине возобновляется — НБУ
Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация в Украине постепенно восстанавливается, полноценное восстановление страны потребует значительного ресурса.
Потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции Всемирный банк оценил в 411 млрд долларов, из которых 14 млрд долларов — это критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году, отметил Николайчук.
Как прогнозирует советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, экономика Украины сможет вернуться на довоенный уровень через два года после окончания российского вторжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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