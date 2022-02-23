Екатерина АРТЮХ: куда поехать на отдых весной 2022 — Finance.ua

Екатерина АРТЮХ: куда поехать на отдых весной 2022

Сегодня 10:33 — Личные финансы

Прошлый год показал, что украинцы стали путешествовать активнее, хотя пандемия еще продолжается.

Согласно внутренней аналитике Join UP!, несмотря на противоэпидемические ограничения, в 2021 году количество бронирований почти сравнялось с рекордным для туроператора миллионом, достигнутым в 2019 году.

Например, летом в путешествия отправились почти 359 тыс. туристов, что вдвое больше, чем в 2020 году, и даже в допандемическом 2019 году с его 313 тыс. отдыхающих.

Массовая вакцинация, упрощение условий въезда и отложенный спрос будут продолжать способствовать восстановлению туризма и дальше. Система бронирования туроператора свидетельствует, что туристы сейчас планируют путешествия на традиционные курорты «ол инклюзив» (Египет, Турция), интересуются арабским миром (ОАЭ), собираются в морскую Европу (Испания, Греция) и на экзотические острова (Шри-Ланка, Занзибар).

Где отдохнуть весной по разумной цене

Отдых весной — само собой выгодное решение с точки зрения бюджета. Сезон только начинается, толп туристов (а значит и максимального спроса) еще нет, поэтому можно отдохнуть на популярных курортах по очень приятным ценам. К тому же до 50% можно сэкономить, воспользовавшись преимуществами раннего бронирования.

В конце марта в Join UP! стартуют туры в турецкую Анталию и Кипр. Цветущая зелень, мягкая солнечная погода с температурой воздуха и воды до +20-22°C. В отелях работают бассейны с подогревом.

Отдых вдвоем на 7 ночей в формате «все включено» в Кемере в отеле 3* обойдется от 11 772 грн*, в отеле 5* — от 15 714 грн*. Цена туров на Кипр «все включено» стартует от 17 296 грн* на двоих за 5 ночей в отеле 4*.

В конце апреля обычно запускают туры в Грецию, Черногорию, Албанию, Испанию. Эти направления пользуются спросом летом, поэтому и ценник на отдых будет заметно выше, чем весной.

Отдых в Греции на двоих за 7 ночей с завтраками и ужинами обойдется не менее 20 107 грн*.

Туры в Черногорию, которая в прошлом году вошла в наш топ-5 направлений с приростом +700% заявок по отношению к 2019, начинаются от 19 280 грн* на двоих на 7 ночей.

Отдохнуть в Албании, которая входит в пятерку направлений раннего бронирования, можно от 16 973 грн* на двоих за 7 ночей.

Туры в Испанию стартуют от 26 716 грн* на двоих за 7 ночей.

На круглогодичных курортах Египта, ОАЭ, Шри-Ланки и Занзибара весной как раз еще не жарко. Температура поднимается не выше +30-32°C, и можно удачно соединить морской и экскурсионный отдых. Цены на туры на двоих на 7 ночей стартуют от 19 853 грн* в Египет, от 28 494 грн* в ОАЭ, от 54 730 грн* (на 9 ночей) в Шри-Ланку и от 66 501 грн* на Занзибар.

*Цены актуальны по состоянию на 21.02.22

Что будут выбирать туристы в 2022 году

Египет стабильно остается любимцем для украинцев. Сюда можно приезжать отдыхать в любое время года, египетский «ол инклюзив» комфортен и приемлем по цене, практически отсутствует языковой барьер — с персоналом можно найти общий язык на украинском и русском.

В теплое время последние несколько лет становится активнее конкуренция Турции с Египтом. Турецкий «ол инклюзив» ближе к европейскому по стандартам, лететь на курорты поближе, чем в Египет. Природа средиземноморского (Анталия, Алания, Белек, Сиде, Кемер) и Эгейского (Бодрум, Мармарис, Фетхие, Кушадасы) побережья впечатляет. Если сравнивать цифры, за прошлый год мы отправили 195 тыс. туристов в Египет и 100 тыс. в Турцию.

Появление биометрических документов 6 лет назад, безусловно, сделало более доступной для украинцев Европу. С началом пандемии значительная часть направлений была для нас закрыта, однако сейчас мы наблюдаем более или менее стабильное смягчение требований пересечения границ, а страны Европейского Союза с февраля уже тестируют новый подход к перемещениям — разрешения на въезд будут предоставляться в соответствии со статусом путешественника (полная вакцинация, наличие отрицательного теста или справки об излечении), а не страны его происхождения.

На этом фоне мы ожидаем усиления конкуренции между европейскими направлениями и традиционным пляжным отдыхом в Турции.

Тем более, частично из-за опыта изоляции туристы больше жаждут новых открытий, чем просто лежать на пляжах.

В наших планах на летний сезон — 6 греческих островов-курортов, 6 испанских направлений (Барселона, Мадрид, Аликанте, Майорка, Тенерифе, Малага), также будем тесно знакомить наших туристов с Балканами (Черногория, Албания, будем летать в 3 аэропорта Хорватии). Будем путешествовать на Кипр, в Болгарию, на французское Лазурное побережье, в Португалию, впервые полетим на Мальту. Очень надеемся в ближайшее время снова открыть Италию, которую наши туристы просто обожают.

Точно будет набирать обороты Грузия. Батуми в последние годы очень изменился — отличная инфраструктура, дружеская атмосфера, море и, конечно, невероятная природа страны, знакомиться с которой стало еще комфортнее.

Еще один фокус — экзотические направления. Будем и дальше развивать ОАЭ, Занзибар. Очень хотим, чтобы больше туристов открыли для себя и полюбили Тунис с его пологими белоснежными пляжами.

Новые опыты, знакомства, места, погружение в местную жизнь — именно то, что по-настоящему наполняет и делает человека более счастливым.

Екатерина Артюх, руководитель отдела развития направлений Join UP!

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