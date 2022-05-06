ЕИБ ускорит выделение Украине 1,5 млрд евро по гарантиям ЕС — Finance.ua

ЕИБ ускорит выделение Украине 1,5 млрд евро по гарантиям ЕС

Сегодня 11:48 — Казна и Политика

ЕИБ ускорит выделение Украине 1,5 млрд евро по гарантиям ЕС

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) мог бы ускорить выделение Украине средств на общую сумму до $1,5 млрд для финансирования первоочередных потребностей при наличии гарантий ЕС.

Об этом президент банка Вернер Хойер сообщил сегодня на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве.

«ЕИБ также имеет хорошие возможности для того, чтобы взять на себя важную роль в финансовом управлении Фондом солидарности, предложенным ЕС под руководством Европейской комиссии, если его об этом попросят», — сказал глава ЕИБ.

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Хойер отметил опыт банка в рамках программы восстановления для Восточной Украины после начала российского вторжения в 2014 году, добавив, что, к сожалению, многие здания, в восстановление которых банк инвестировал, как и множество других по всей Украине, в последние месяцы были повреждены, разрушены или перешли под контроль россии.

Глава ЕИБ также отметил необходимость уже сейчас начать этап планирования общенациональной реконструкции, даже если начать ее можно будет только после окончания войны.

Напомним, Европейский инвестиционный банк еще в начале апреля обещал ускорить передачу Украине дополнительных 1,3 млрд евро. Деньги должны были направить в Фонд восстановления Украины. Однако о поступлении средств до сих пор не сообщалось.

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