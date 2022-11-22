Египет нашел способ поставлять больше газа в Европу — Finance.ua
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Египет нашел способ поставлять больше газа в Европу

Энергетика
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Египет нашел способ поставлять больше газа в Европу
Египет нашел способ поставлять больше газа в Европу
На девятом месяце полномасштабное российское вторжение в Украину Египет пытается поставлять больше природного газа в Европу.
Как сообщает WSJ, Египет пытается сократить внутреннее потребление энергии, что является частью усилий по наполнению государственной казны в условиях экономического кризиса.
Как отмечается в материале, цель Египта состоит в том, чтобы попытаться уменьшить количество природного газа, необходимого для производства электроэнергии, на 15% и отправить этот излишек покупателям в Европе, которые платят за сжиженный природный газ больше всего.
В августе премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что экономия 15% внутреннего производства электроэнергии принесет доход в размере 450 млн долларов в месяц от дополнительного экспорта газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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