Египет нашел способ поставлять больше газа в Европу — Finance.ua

Египет нашел способ поставлять больше газа в Европу Сегодня 06:00 — Энергетика

Египет нашел способ поставлять больше газа в Европу

На девятом месяце полномасштабное российское вторжение в Украину Египет пытается поставлять больше природного газа в Европу.

Как сообщает WSJ , Египет пытается сократить внутреннее потребление энергии, что является частью усилий по наполнению государственной казны в условиях экономического кризиса.

Как отмечается в материале, цель Египта состоит в том, чтобы попытаться уменьшить количество природного газа, необходимого для производства электроэнергии, на 15% и отправить этот излишек покупателям в Европе, которые платят за сжиженный природный газ больше всего.

В августе премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что экономия 15% внутреннего производства электроэнергии принесет доход в размере 450 млн долларов в месяц от дополнительного экспорта газа.

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УНІАН По материалам:

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