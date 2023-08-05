Эффективность и рост доходов: исследователи показали результаты 4-дневной рабочей недели — Finance.ua

Эффективность и рост доходов: исследователи показали результаты 4-дневной рабочей недели
Новозеландская некоммерческая организация 4 Day Week Global обнародовала результаты своей пилотной программы, которая тестирует четырехдневную рабочую неделю в компаниях-участниках в США, Австралии и Великобритании. Оказалось, что рабочие стали более эффективными, а доход участвовавших в исследовании компаний вырос на 15%.
Об этом сообщил Insider.
Рабочие были более эффективными, даже когда интенсивность работы снизилась. Они меньше работали и могли лучше поддерживать баланс между работой и личной жизнью.
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Доход компаний-участниц исследования вырос на 15%, а треть работников заявили, что они с меньшей вероятностью оставят работу.
Это далеко не единственное подобное исследование, демонстрирующее существенные преимущества сокращения рабочей недели.
Ранее, например, была программа December findings six months — по результатам ее внедрения доход компаний-участниц вырос на 8,14%, а 67% сотрудников сообщили, что испытывают меньшее выгорание, поскольку дополнительный день позволяет им заниматься спортом и больше спать.
Некоторые американские компании уже давно тестируют внедрение 4-дневной рабочей недели. В прошлом году, например, Chick-fil-A во Флориде ввела трехдневную рабочую неделю и получила 400 заявлений только на одну вакансию.
Представитель от Демократической партии Марк Такано, инициировавший закон о четырехдневной рабочей неделе, высоко оценил последние выводы отчета.
«Последнее исследование 4 Day Week Global актуализирует потребность в Законе о тридцатидвухчасовой рабочей неделе. Четырехдневная рабочая неделя положительно повлияет на работников и бизнес», — заявил он.
За введение 4-дневной рабочей недели ранее выступал и социалист Берни Сандерс.
«С развитием технологий и повышением производительности работников пора переходить к четырехдневной рабочей неделе без потери зарплаты. Пользу от технологий должны получать работники, а не только руководители компаний», — написал он.
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