«Единый рынок» на 4,2 млрд евро. Правительство сделало шаг к подписанию программы ЕС — Finance.ua
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«Единый рынок» на 4,2 млрд евро. Правительство сделало шаг к подписанию программы ЕС

Казна и Политика
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«Единый рынок» на 4,2 млрд евро. Правительство сделало шаг к подписанию программы ЕС
«Единый рынок» на 4,2 млрд евро. Правительство сделало шаг к подписанию программы ЕС
Правительство утвердило проект, который будет помогать развивать предпринимательскую среду в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Правительство утвердило проект „О делегации Украины для участия в переговорах с Европейской Комиссией по заключению Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, с другой стороны, по участию Украины в программе Европейского Союза „Единый рынок“ (2021-2027)“», — сказано в сообщении.
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Соответствующее решение было утверждено на заседании Кабинета Министров 17 января 2023 года.

Что предусматривает документ

Создание делегации Украины для переговоров по согласованию текста Соглашения и дальнейшему его подписанию, а также утверждение Директивы делегации.

Программа должна способствовать:

  • упрощению доступа к рынкам;
  • созданию благоприятной бизнес-среды;
  • развитию и росту бизнеса;
  • обеспечению конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики (сочетание экосистем, кластеры).
Программа будет помогать развитию предпринимательской среды, включая схемы менторства.
Среди прочего предполагается участие в Европейской сети Предприятий (EEN), Эразмус для молодых предпринимателей (EYE), совместных кластерных инициативах.
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«Программа Европейского Союза „Единый рынок“ — это программа финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4.2 млрд евро, рассчитанная на 7 лет (с 2021 по 2027 годы). Присоединение Украины к указанной Программе позволит усилить сотрудничество с ЕС, что особенно актуально ввиду евроинтеграционных процессов и обретения Украиной статуса кандидата в ЕС», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.
В частности, финансирование программы будет направлено на:
  • укрепление конкурентоспособности и устойчивости малых и средних предприятий (МСП) — финансирование составляет 24% от общего бюджета Программы, примерно 1 млрд евро, что обеспечит возможность предоставления различных форм поддержки бизнеса;
  • создание и распространение высококачественной европейской статистики — финансирование составляет 13% от общего бюджета Программы, примерно 546 млн. евро, что позволит Украине участвовать в расширенном партнерстве, направленном на разработку новой европейской статистики с использованием многих источников данных, передовых методов анализа данных, смарт-систем и цифровых технологий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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