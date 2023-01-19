«Единый рынок» на 4,2 млрд евро. Правительство сделало шаг к подписанию программы ЕС — Finance.ua

«Единый рынок» на 4,2 млрд евро. Правительство сделало шаг к подписанию программы ЕС Сегодня 14:28 — Казна и Политика

«Единый рынок» на 4,2 млрд евро. Правительство сделало шаг к подписанию программы ЕС

Правительство утвердило проект, который будет помогать развивать предпринимательскую среду в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Правительство утвердило проект „О делегации Украины для участия в переговорах с Европейской Комиссией по заключению Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, с другой стороны, по участию Украины в программе Европейского Союза „Единый рынок“ (2021-2027)“», — сказано в сообщении.

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Соответствующее решение было утверждено на заседании Кабинета Министров 17 января 2023 года.

Что предусматривает документ

Создание делегации Украины для переговоров по согласованию текста Соглашения и дальнейшему его подписанию, а также утверждение Директивы делегации.

Программа должна способствовать:

упрощению доступа к рынкам;

созданию благоприятной бизнес-среды;

развитию и росту бизнеса;

обеспечению конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики (сочетание экосистем, кластеры).

Программа будет помогать развитию предпринимательской среды, включая схемы менторства.

Среди прочего предполагается участие в Европейской сети Предприятий (EEN), Эразмус для молодых предпринимателей (EYE), совместных кластерных инициативах.

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«Программа Европейского Союза „Единый рынок“ — это программа финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4.2 млрд евро, рассчитанная на 7 лет (с 2021 по 2027 годы). Присоединение Украины к указанной Программе позволит усилить сотрудничество с ЕС, что особенно актуально ввиду евроинтеграционных процессов и обретения Украиной статуса кандидата в ЕС», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, финансирование программы будет направлено на:

укрепление конкурентоспособности и устойчивости малых и средних предприятий (МСП) — финансирование составляет 24% от общего бюджета Программы, примерно 1 млрд евро, что обеспечит возможность предоставления различных форм поддержки бизнеса;

создание и распространение высококачественной европейской статистики — финансирование составляет 13% от общего бюджета Программы, примерно 546 млн. евро, что позволит Украине участвовать в расширенном партнерстве, направленном на разработку новой европейской статистики с использованием многих источников данных, передовых методов анализа данных, смарт-систем и цифровых технологий.

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